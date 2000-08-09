Раздел: Видеоновости
Ники Минаж "взорвала" Сеть провокационным клипом. Видео
Звезда снялась в образе египетской царицы.
Известная американская певица Ники Минаж презентовала новый клип на песню Ganja Burn с нового альбома Queen.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Читайте также: Сеть шокирована вульгарной фотосессией Ники Минаж
За три дня клип Ники в образе великодушной египетской царицы набрал более 5 миллионов просмотров.
Известная американская певица Ники Минаж презентовала новый клип на песню Ganja Burn с нового альбома Queen.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Читайте также: Сеть шокирована вульгарной фотосессией Ники Минаж
За три дня клип Ники в образе великодушной египетской царицы набрал более 5 миллионов просмотров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
735
0
Также советуем посмотреть
- На Донетчине строят телевышку, покрывающую сигналом оккупированную часть региона
- Кремль прекращает «подкармливать» Абхазию
- МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет
- Місія ОБСЄ підтвердила інформацію України
- Вот это амбиции: 14-летний парень хочет стать губернатором
- В МВД заявили об угрозе госбезопасности из-за критического уровня мигрантов
- С чем в Украину едет МВФ
- Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»
- Снова потери: в зоне ООС погиб морпех
- Лайма Вайкуле – это вам не Газманов
- Доктор Комаровский, "договаривающийся" с Путиным, стал героем фотожаб
- Кризис – это отличная возможность заработать
- Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
- Хороша новина від МВФ
- Укртелеком заменит стационарные телефоны на мобильные
- Про капітулянтів в українському політикумі
- Застрявший на крыше попугай послал спасателей "по матушке"
- По поводу травли Комаровского
- Новый, 1937-й
- В Шанхае гуся приняли в университет
- Присяга і НАБУ
- Фанатки Путина развеселили обращением к американцам
- Скачок доллара: что будет дальше
- Слабак: в Запорожье выбросили еще одну новогоднюю елку
- Сеть насмешил медведь, явившийся в алкомаркет
- Есть два вида российских экспертов
- Сутки в ООС: много обстрелов, один погибший
- Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
- Забавные фотки людей, которых победила лень
- 90-летняя японка покорила Сеть забавным снимками
Оставьте свой комментарий