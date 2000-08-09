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Ники Минаж "взорвала" Сеть провокационным клипом. Видео

Ники Минаж "взорвала" Сеть провокационным клипом. ВидеоЗвезда снялась в образе египетской царицы.

Известная американская певица Ники Минаж презентовала новый клип на песню Ganja Burn с нового альбома Queen.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.

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За три дня клип Ники в образе великодушной египетской царицы набрал более 5 миллионов просмотров.

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Сегодня, 17:13 » Автор: Ирина Шевченко
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