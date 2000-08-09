Ники Минаж "взорвала" Сеть провокационным клипом. Видео

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Новый клип Ники Минаж произвел фурор в Сети. Видео Совместный клип Ники Минаж и рэпера Даниеля Эрнадеса за три дня набрал больше 30 миллионов просмотров.