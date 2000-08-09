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В Ереване возмущенные геи напали на отделение полиции. Видео

В Ереване возмущенные геи напали на отделение полиции. ВидеоПодозреваемого задержали.

В столице Армении представители ЛГБТ сообщества ворвались в центральное отделение полиции и избили двух правоохранителей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Причиной нападения стало нападение одного из граждан на представителей сексуальных меньшинств.

"Так называемая пострадавшая сторона выяснила, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка", - говорится в сообщении полиции.

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Обстановка накалилась еще сильнее, когда на улицу вышли возмущенные громкими ругательствами жители ближайших домов. Полицейские, как отмечается, пытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом и на первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые в женские платья мужчины и их сторонники, ворвались в отделение, чтобы найти задержанного и схватить его".


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Сегодня, 19:06 » Автор: Едгар Букмирза
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