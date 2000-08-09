Раздел: Видеоновости
В Ереване возмущенные геи напали на отделение полиции. Видео
Подозреваемого задержали.
В столице Армении представители ЛГБТ сообщества ворвались в центральное отделение полиции и избили двух правоохранителей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Причиной нападения стало нападение одного из граждан на представителей сексуальных меньшинств.
"Так называемая пострадавшая сторона выяснила, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка", - говорится в сообщении полиции.
Читайте также: В Ереване произошел захват здания полиции, есть погибшие
Обстановка накалилась еще сильнее, когда на улицу вышли возмущенные громкими ругательствами жители ближайших домов. Полицейские, как отмечается, пытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом и на первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые в женские платья мужчины и их сторонники, ворвались в отделение, чтобы найти задержанного и схватить его".
В столице Армении представители ЛГБТ сообщества ворвались в центральное отделение полиции и избили двух правоохранителей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Причиной нападения стало нападение одного из граждан на представителей сексуальных меньшинств.
"Так называемая пострадавшая сторона выяснила, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка", - говорится в сообщении полиции.
Читайте также: В Ереване произошел захват здания полиции, есть погибшие
Обстановка накалилась еще сильнее, когда на улицу вышли возмущенные громкими ругательствами жители ближайших домов. Полицейские, как отмечается, пытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом и на первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые в женские платья мужчины и их сторонники, ворвались в отделение, чтобы найти задержанного и схватить его".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
400
0
Также советуем посмотреть
- Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
- Прикол дня: туристы устроили массовую драку из-за места для селфи
- На Донетчине строят телевышку, покрывающую сигналом оккупированную часть региона
- Кремль прекращает «подкармливать» Абхазию
- МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет
- Місія ОБСЄ підтвердила інформацію України
- Вот это амбиции: 14-летний парень хочет стать губернатором
- В МВД заявили об угрозе госбезопасности из-за критического уровня мигрантов
- С чем в Украину едет МВФ
- Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»
- Снова потери: в зоне ООС погиб морпех
- Лайма Вайкуле – это вам не Газманов
- Доктор Комаровский, "договаривающийся" с Путиным, стал героем фотожаб
- Кризис – это отличная возможность заработать
- Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
- Хороша новина від МВФ
- Укртелеком заменит стационарные телефоны на мобильные
- Про капітулянтів в українському політикумі
- Застрявший на крыше попугай послал спасателей "по матушке"
- По поводу травли Комаровского
- Новый, 1937-й
- В Шанхае гуся приняли в университет
- Присяга і НАБУ
- Фанатки Путина развеселили обращением к американцам
- Скачок доллара: что будет дальше
- Слабак: в Запорожье выбросили еще одну новогоднюю елку
- Сеть насмешил медведь, явившийся в алкомаркет
- Есть два вида российских экспертов
- Сутки в ООС: много обстрелов, один погибший
- Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Оставьте свой комментарий