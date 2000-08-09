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В Сети показали трейлер фильма, снятого по повести Скрябина. Видео

В Сети показали трейлер фильма, снятого по повести Скрябина. ВидеоРабота над созданием картины длилась около 5,5 лет.

Опубликован официальный трейлер фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

12 сентября в Киеве, в кинотеатре Жовтень состоится всеукраинская премьера.

Режиссер фильма Ганка Третяк рассказала, что работа над созданием картины длилась около 5,5 лет. Съемки проходили в Киеве, Полтаве и Переяславе-Хмельницком.

Автор саундтрека - современный композитор Евгений Чистяков. В "Городе, в котором не ходят деньги" не будет ни одной песни Скрябина - зато за кадром будет звучать голос Кузьмы в качестве рассказчика.

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Фильм снят за счет частных средств компании Gankafilm. Его общий бюджет составляет 3 млн 200 тыс грн.

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 Теги: Скрябин, Видео, трейлер

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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