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В Сети показали трейлер фильма, снятого по повести Скрябина. Видео
Работа над созданием картины длилась около 5,5 лет.
Опубликован официальный трейлер фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
12 сентября в Киеве, в кинотеатре Жовтень состоится всеукраинская премьера.
Режиссер фильма Ганка Третяк рассказала, что работа над созданием картины длилась около 5,5 лет. Съемки проходили в Киеве, Полтаве и Переяславе-Хмельницком.
Автор саундтрека - современный композитор Евгений Чистяков. В "Городе, в котором не ходят деньги" не будет ни одной песни Скрябина - зато за кадром будет звучать голос Кузьмы в качестве рассказчика.
Читайте также: В сети показали трейлер нового фильма о Симоне Петлюре. Видео
Фильм снят за счет частных средств компании Gankafilm. Его общий бюджет составляет 3 млн 200 тыс грн.
Опубликован официальный трейлер фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
12 сентября в Киеве, в кинотеатре Жовтень состоится всеукраинская премьера.
Режиссер фильма Ганка Третяк рассказала, что работа над созданием картины длилась около 5,5 лет. Съемки проходили в Киеве, Полтаве и Переяславе-Хмельницком.
Автор саундтрека - современный композитор Евгений Чистяков. В "Городе, в котором не ходят деньги" не будет ни одной песни Скрябина - зато за кадром будет звучать голос Кузьмы в качестве рассказчика.
Читайте также: В сети показали трейлер нового фильма о Симоне Петлюре. Видео
Фильм снят за счет частных средств компании Gankafilm. Его общий бюджет составляет 3 млн 200 тыс грн.
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