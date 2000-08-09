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Возвращение легенды: Ferrari Modulo впервые выехал на улицу. Видео

Возвращение легенды: Ferrari Modulo впервые выехал на улицу. ВидеоАвтомобиль выглядит футуристично.

Владелец компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус полностью восстановил прототип Ferrari 512S Modulo и даже совершил на нем первую поездку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.

Представленный в 1970 году на автосалоне в Женеве, концепт-кар Ferrari 512S Modulo существует в единственном экземпляре и сначала мог передвигаться только вперед-назад, так как не имел рулевого управления.

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Ferrari 512S Modulo стал первым самостоятельным проектом молодого дизайнера Паоло Мартина, который в то время работал в Pininfarina.
Необычный суперкар с клинообразным кузовом построили на шасси гоночной машины с одноименным названием и снабдили установленным перед задней осью пятилитровым двигателем V12.

Отдача гоночного мотора составляла 560 лошадиных сил, что позволяло прототипу разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) за 3,1 секунды. Максимальная скорость Ferrari 512S Modulo составляла 350 километров в час.

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 Теги: Ferrari Modulo, видео, авто

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