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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве мужчина выпрыгнул из окна из-за упреков родителей. Видео

В Киеве мужчина выпрыгнул из окна из-за упреков родителей. ВидеоМужчину довели бесконечные жалобы.

Парню было всего 23 года, он разбился насмерть. Чудом парень упал в метре от проходящей мимо девушки, не задев ее. Инцидент произошел 5 августа, приблизительно в 22:20-22:30, но теперь стали известны жуткие подробности трагедии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

Парень 23 года, спортсмен, не курил и не пил. Семья не из богатых. Состоит из отца, матери и двух сыновей. Погибший был младшим сыном. Конфликт дома начался на почве украденного у парня велосипеда. По рассказам знакомых семьи, за несколько месяцев до трагедии парню на день рождения подарили велосипед, стоимостью около 1,000$. А за несколько дней до трагедии, его украли, срезав противоугонную цепь.

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Так вот, дома парня постоянно обвиняли во невнимательности и халатности, из-за чего и украли велик. В тот трагический вечер ситуация повторилась. Чтобы не слышать всё это вновь, парень решил выйти на улицу, но его не выпустили ни брат, ни родители, преградив дорогу. Парень ответил «либо я выйду через дверь, либо через окно» ему ответили «выходи», так и не дав пройти через дверь. Что собственно парень и сделал. Вышел в окно. Вниз спустился только его брат. Родители так и не вышли.

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 Теги: Киев, видео, суицид

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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