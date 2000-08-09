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В Киеве мужчина выпрыгнул из окна из-за упреков родителей. Видео
Мужчину довели бесконечные жалобы.
Парню было всего 23 года, он разбился насмерть. Чудом парень упал в метре от проходящей мимо девушки, не задев ее. Инцидент произошел 5 августа, приблизительно в 22:20-22:30, но теперь стали известны жуткие подробности трагедии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Парень 23 года, спортсмен, не курил и не пил. Семья не из богатых. Состоит из отца, матери и двух сыновей. Погибший был младшим сыном. Конфликт дома начался на почве украденного у парня велосипеда. По рассказам знакомых семьи, за несколько месяцев до трагедии парню на день рождения подарили велосипед, стоимостью около 1,000$. А за несколько дней до трагедии, его украли, срезав противоугонную цепь.
Читайте также: В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул из окна
Так вот, дома парня постоянно обвиняли во невнимательности и халатности, из-за чего и украли велик. В тот трагический вечер ситуация повторилась. Чтобы не слышать всё это вновь, парень решил выйти на улицу, но его не выпустили ни брат, ни родители, преградив дорогу. Парень ответил «либо я выйду через дверь, либо через окно» ему ответили «выходи», так и не дав пройти через дверь. Что собственно парень и сделал. Вышел в окно. Вниз спустился только его брат. Родители так и не вышли.
Парню было всего 23 года, он разбился насмерть. Чудом парень упал в метре от проходящей мимо девушки, не задев ее. Инцидент произошел 5 августа, приблизительно в 22:20-22:30, но теперь стали известны жуткие подробности трагедии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Парень 23 года, спортсмен, не курил и не пил. Семья не из богатых. Состоит из отца, матери и двух сыновей. Погибший был младшим сыном. Конфликт дома начался на почве украденного у парня велосипеда. По рассказам знакомых семьи, за несколько месяцев до трагедии парню на день рождения подарили велосипед, стоимостью около 1,000$. А за несколько дней до трагедии, его украли, срезав противоугонную цепь.
Читайте также: В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул из окна
Так вот, дома парня постоянно обвиняли во невнимательности и халатности, из-за чего и украли велик. В тот трагический вечер ситуация повторилась. Чтобы не слышать всё это вновь, парень решил выйти на улицу, но его не выпустили ни брат, ни родители, преградив дорогу. Парень ответил «либо я выйду через дверь, либо через окно» ему ответили «выходи», так и не дав пройти через дверь. Что собственно парень и сделал. Вышел в окно. Вниз спустился только его брат. Родители так и не вышли.
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