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СМИ опубликовали кадры со свадьбы Поклонской. Видео
Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьева
Депутат Государственной думы РФ, бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская отпраздновала свою свадьбу в элитном сербском ресторане "Балкан Гриль", который находится в оккупированном Крыму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
На банкете присутствовало 32 человека, мероприятие обошлось в 90 тыс. руб. (около 37 тыс. грн), сообщает издание Daily Storm. СМИ также опубликовало видео, на котором Поклонская танцует под песню "Хуторянка" украинской певицы Софии Ротару.
О том, что Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека российского парламента Ивана Соловьева, стало известно 13 августа. До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. 2 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил гражданку Украины Поклонскую "прокурором Крыма".
13 мая 2014 года ЕС запретил Поклонской въезд на территорию ЕС и заморозил ее активы. 18 сентября 2016 года в России прошли выборы в Госдуму седьмого созыва. В списке партии "Единая Россия" Поклонская шла четвертым номером в 34-й региональной группе от города Севастополя.
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В связи с избранием депутатом российской Госдумы ее уволили с должности "прокурора Крыма".
Депутат Государственной думы РФ, бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская отпраздновала свою свадьбу в элитном сербском ресторане "Балкан Гриль", который находится в оккупированном Крыму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
На банкете присутствовало 32 человека, мероприятие обошлось в 90 тыс. руб. (около 37 тыс. грн), сообщает издание Daily Storm. СМИ также опубликовало видео, на котором Поклонская танцует под песню "Хуторянка" украинской певицы Софии Ротару.
О том, что Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека российского парламента Ивана Соловьева, стало известно 13 августа. До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. 2 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил гражданку Украины Поклонскую "прокурором Крыма".
13 мая 2014 года ЕС запретил Поклонской въезд на территорию ЕС и заморозил ее активы. 18 сентября 2016 года в России прошли выборы в Госдуму седьмого созыва. В списке партии "Единая Россия" Поклонская шла четвертым номером в 34-й региональной группе от города Севастополя.
Читайте также: В Сети опубликовали кадры конфликта между НАБУ и ГПУ. Видео
В связи с избранием депутатом российской Госдумы ее уволили с должности "прокурора Крыма".
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