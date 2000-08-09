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СМИ опубликовали кадры со свадьбы Поклонской. Видео

СМИ опубликовали кадры со свадьбы Поклонской. ВидеоПоклонская вышла замуж за Ивана Соловьева

Депутат Государственной думы РФ, бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская отпраздновала свою свадьбу в элитном сербском ресторане "Балкан Гриль", который находится в оккупированном Крыму.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

На банкете присутствовало 32 человека, мероприятие обошлось в 90 тыс. руб. (около 37 тыс. грн), сообщает издание Daily Storm. СМИ также опубликовало видео, на котором Поклонская танцует под песню "Хуторянка" украинской певицы Софии Ротару.

О том, что Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека российского парламента Ивана Соловьева, стало известно 13 августа. До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. 2 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил гражданку Украины Поклонскую "прокурором Крыма".

13 мая 2014 года ЕС запретил Поклонской въезд на территорию ЕС и заморозил ее активы. 18 сентября 2016 года в России прошли выборы в Госдуму седьмого созыва. В списке партии "Единая Россия" Поклонская шла четвертым номером в 34-й региональной группе от города Севастополя.

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В связи с избранием депутатом российской Госдумы ее уволили с должности "прокурора Крыма".

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 Теги: Поклонская, Видео

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Сегодня, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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