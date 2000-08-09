СМИ опубликовали кадры со свадьбы Поклонской. Видео

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Съемки проходили в оккупированном Крыму возле замка "Ласточкино гнездо" и на плато Ай-Петри.

По словам Поклонской, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми.

В Одессе местный исполнитель Слава Благов написал песню о новом крымском прокуроре Натальи Поклонской, которая уже завоевала широкую известность в интернете. Накануне Служба Безопасности Украины объявила Поклонскую в розыск. 25 марта Генпрокурор России Юрий Чайка подписал приказо создании прокуратур в Крыму и Севастополе.