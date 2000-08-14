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Редкие пациенты протестовали под министерством финансов. Видео

Редкие пациенты протестовали под министерством финансов. Видео Больные и члены их семей требовали финансирования на лечение редких болезней.

"Минфин, зажги свечу" - с таким лозунгом группа пациентов и их семей пришли под здание Министерства финансов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.

Требуют финансирования лекарств для совершеннолетних больных первичные иммунодефициты и ювенальный ревматоидный артрит.

Настоящий ад в жизни Леси Гейченко начался в 9 лет - ювенильный ревматоидный артрит поразил суставы девушки: "Это идет постоянный воспалительный процесс, суставы распухают, они краснеют, они горячие. Ты с утра просыпаешься и не можешь согнуть-разогнуть какой-то сустав, а иногда почти все".

До 18 лет дорогие препараты обеспечивала государство. Сейчас Лесе 22 и уже четыре года она лечится, когда у семьи есть средства. Ведь ежемесячная терапия этого аутоиммунного генетического заболевания - 40 тыс.грн.

Девушка жалуется: "После 18 лет, к сожалению, ты считаешься взрослым и почему-то тебя не обеспечивают этими лекарствами и ты просто выживаешь. Ты не можешь ходить в университет, ты не можешь ходить на работу. Не могут ходить некоторые мои друзья - просто потому, что ты лежишь в постели и не можешь встать".

Приехала поддержать акцию и Наталья Коцюба. У двух ее сыновей диагностировали первичный иммунодефицит. Один из них не выжил - умер в 11-летнем возрасте, другой - младший. Она уже боится его совершеннолетия.

Признается: «Когда исполнится 18 лет, и каждый день ждать, что будет с твоим ребенком, или он будет дальше жить или нет ... Один месяц, который они не получают [лекарства], они уже начинают болеть. А 2-3 месяца - хронические болезни, которые приводят к смерти, смерти в страшных муках ".

Присутствующие на акции врачи уверяют: эти болезни редки, поэтому пациентов не так уж и много. Но без надлежащего лечения пациенты с ювенильным ревматоидным артритом потеряют дееспособность, а с врожденными иммунодефицитами - умрут.

"Даже никакая и зажиточная семья не может позволить себе такую ​​терапию, потому что она пожизненная. И ежемесячно, а лучше каждую неделю, этому человеку надо вводить не менее 10-12, а иногда 15 флаконов внутривенного иммуноглобулина. Стоимость там может достигать нескольких тысяч за один флакон", - объясняет врач-иммунолог Галина Грановская.

Министерство здравоохранения несколько лет подряд подавало на рассмотрение Минфина обеспечения закупок этих препаратов и для взрослых, но средств на эти расходы не хватало. Однако чиновники от медицины уверяют, что в следующем году ситуация должна измениться.

"В связи с передачей закупок на международные организации удалось высвободить около 300 млн грн, которые, собственно, и пойдут на эту программу обеспечения", - уверяет представитель Минздрава Александр Ябчанка.

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А Министерстве финансов заявили, что на следующей неделе проведут совместную встречу с представителями Минздрава. На ней и должны решить, в каком объеме будет финансировать государство закупку необходимых препаратов.

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 Теги: министерство, протест

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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