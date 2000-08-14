» » Министр рассказал о количестве аварийных мостов в Украине. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Министр рассказал о количестве аварийных мостов в Украине. Видео

Министр рассказал о количестве аварийных мостов в Украине. Видео Каждый шестой мост находится в аварийном состоянии.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что в Украине каждый шестой мост, который находится на балансе «Укравтодора», является аварийным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

«На балансе „Укравтодора“, после проведенной реформы, с 1 января 2018 года находится около 6 тыс. мостов, из них тысяча в аварийном состоянии и еще 2,5 тыс. требуют ремонта. Это серьезный вызов перед страной, ведь эти мосты являются в большей степени стратегическими, которые сочетают не просто населенные пункты, но и целые магистральные направления в стране», - отметил министр инфраструктуры.

Читайте также: Редкие пациенты протестовали под министерством финансов. Видео

При этом чиновник отметил, что 2016−2017 годы капитальный ремонт был проведен более чем на 60 мостах, а в 2018 году запланировано капитально отремонтировать как минимум 45 мостов.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Омелян, мосты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     149
     0

Похожие новости по теме

В Ивано-Франковской области обвалился мост. Видео В Ивано-Франковской области обвалился мост. Видео

Разрушение произошло из-за тяжелой погодной ситуации.

Один из самых масштабных мостов Киева с высоты птичьего полета. Видео Один из самых масштабных мостов Киева с высоты птичьего полета. Видео

В Сети показали, как выглядит Южный мост.

"Европейские дороги": Омелян назвал главное условие хороших дорог в Украине. Видео

Чтобы мы имели дороги европейского качества, нам нужно минимум 50 млрд в год.

Министр назвал самую плохую дорогу в Украине. Видео Министр назвал самую плохую дорогу в Украине. Видео

Это – автомобильная дорога H-11.

Старейший киевский мост находится в аварийном состоянии. Видео Старейший киевский мост находится в аварийном состоянии. Видео

Мост соединяет улицу Кудрявскую и Вознесенский спуск.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх