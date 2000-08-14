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Министр рассказал о количестве аварийных мостов в Украине. Видео
Каждый шестой мост находится в аварийном состоянии.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что в Украине каждый шестой мост, который находится на балансе «Укравтодора», является аварийным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«На балансе „Укравтодора“, после проведенной реформы, с 1 января 2018 года находится около 6 тыс. мостов, из них тысяча в аварийном состоянии и еще 2,5 тыс. требуют ремонта. Это серьезный вызов перед страной, ведь эти мосты являются в большей степени стратегическими, которые сочетают не просто населенные пункты, но и целые магистральные направления в стране», - отметил министр инфраструктуры.
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При этом чиновник отметил, что 2016−2017 годы капитальный ремонт был проведен более чем на 60 мостах, а в 2018 году запланировано капитально отремонтировать как минимум 45 мостов.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что в Украине каждый шестой мост, который находится на балансе «Укравтодора», является аварийным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«На балансе „Укравтодора“, после проведенной реформы, с 1 января 2018 года находится около 6 тыс. мостов, из них тысяча в аварийном состоянии и еще 2,5 тыс. требуют ремонта. Это серьезный вызов перед страной, ведь эти мосты являются в большей степени стратегическими, которые сочетают не просто населенные пункты, но и целые магистральные направления в стране», - отметил министр инфраструктуры.
Читайте также: Редкие пациенты протестовали под министерством финансов. Видео
При этом чиновник отметил, что 2016−2017 годы капитальный ремонт был проведен более чем на 60 мостах, а в 2018 году запланировано капитально отремонтировать как минимум 45 мостов.
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