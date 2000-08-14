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Бывший депутат попал в ДТП в Киеве. Видео

Бывший депутат попал в ДТП в Киеве. Видео Игорь Мирошниченко утверждает, что виновник аварии - другой водитель.

В Киеве бывший народный депутат от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко попал в аварию на проспекте Победы. По предварительной информации, обошлось без серьезных травм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

Как отмечает корреспондент, авария произошла около часа назад. Инцидент случился напротив Центрального ЗАГСа.

Столкнулись два автомобиля - "Хонда" и BMW Игоря Мирошниченко. Сейчас машины уже стоят на обочине.

Водитель "Хонды" утверждает, что двигался по третьей полосе, ехал со скоростью 90 км/ч и говорит, что спереди его подрезал другой автомобиль, который проехал мимо и его автомобиль задело, он врезался в BMW, за рулем которого ехал бывший народный депутат Игорь Мирошниченко.

"Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло", - заявил водитель "Хонды" Азир Рамазанов.

Сам Мирошниченко утверждает, что он ехал со скоростью 50 км/час.

"Я услышал сзади звук, похожий на звука байка, который разгоняется со светофора. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию", - заявил экс-нардеп Мирошниченко.

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Отметим, что максимальная разрешенная скорость движения на проспекте Победы составляет 50 километров в час.

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 Теги: Мирошниченко, ДТП

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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