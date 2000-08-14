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Камера наблюдения сняла самую неудачную попытку ограбления. Видео
Мужчина протаранил автомобиль злоумышленников.
Преступники, кажется, все предусмотрели: выследили жертву, загнали в ловушку и заблокировали выезд. Но водитель Мерседеса оказался смелее, чем они думали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Видеозапись, опубликованная на Фейсбуке, к сожалению, не сопровождается никаким комментарием. Судя по дате на камере, инцидент произошел 16 июля этого года, но где именно, неизвестно. В ролике видно, как на территорию закрытой парковки въезжает кроссовер Mercedes-Benz GLA. За ним следует белая Audi, которая встает в проезде, блокируя выезд.
Из Audi выбегают двое вооруженных преступников и, целясь в водителя Мерседеса, требуют, чтобы он вышел из машины. Жертва, однако, решила не сдаваться: водитель Мерседеса заблокировал двери, врубил заднюю, развернулся и, протаранив стоящую в проезде Audi, ретировался с места событий.
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Ошибка преступников, очевидно, состояла в том, что они поставили свою машину вдоль проезда, а не поперек, и Мерседес смог протиснуться справа от нее. Если бы Audi стояла поперек, шансов покинуть парковку у жертвы было бы меньше. Будем надеяться, что преступников поймают, и совершенствовать свои грабительские навыки им более не придется.
Преступники, кажется, все предусмотрели: выследили жертву, загнали в ловушку и заблокировали выезд. Но водитель Мерседеса оказался смелее, чем они думали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Видеозапись, опубликованная на Фейсбуке, к сожалению, не сопровождается никаким комментарием. Судя по дате на камере, инцидент произошел 16 июля этого года, но где именно, неизвестно. В ролике видно, как на территорию закрытой парковки въезжает кроссовер Mercedes-Benz GLA. За ним следует белая Audi, которая встает в проезде, блокируя выезд.
Из Audi выбегают двое вооруженных преступников и, целясь в водителя Мерседеса, требуют, чтобы он вышел из машины. Жертва, однако, решила не сдаваться: водитель Мерседеса заблокировал двери, врубил заднюю, развернулся и, протаранив стоящую в проезде Audi, ретировался с места событий.
Читайте также: Бывший депутат попал в ДТП в Киеве. Видео
Ошибка преступников, очевидно, состояла в том, что они поставили свою машину вдоль проезда, а не поперек, и Мерседес смог протиснуться справа от нее. Если бы Audi стояла поперек, шансов покинуть парковку у жертвы было бы меньше. Будем надеяться, что преступников поймают, и совершенствовать свои грабительские навыки им более не придется.
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