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Камера наблюдения сняла самую неудачную попытку ограбления. Видео

Камера наблюдения сняла самую неудачную попытку ограбления. Видео Мужчина протаранил автомобиль злоумышленников.

Преступники, кажется, все предусмотрели: выследили жертву, загнали в ловушку и заблокировали выезд. Но водитель Мерседеса оказался смелее, чем они думали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Видеозапись, опубликованная на Фейсбуке, к сожалению, не сопровождается никаким комментарием. Судя по дате на камере, инцидент произошел 16 июля этого года, но где именно, неизвестно. В ролике видно, как на территорию закрытой парковки въезжает кроссовер Mercedes-Benz GLA. За ним следует белая Audi, которая встает в проезде, блокируя выезд.

Из Audi выбегают двое вооруженных преступников и, целясь в водителя Мерседеса, требуют, чтобы он вышел из машины. Жертва, однако, решила не сдаваться: водитель Мерседеса заблокировал двери, врубил заднюю, развернулся и, протаранив стоящую в проезде Audi, ретировался с места событий.

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Ошибка преступников, очевидно, состояла в том, что они поставили свою машину вдоль проезда, а не поперек, и Мерседес смог протиснуться справа от нее. Если бы Audi стояла поперек, шансов покинуть парковку у жертвы было бы меньше. Будем надеяться, что преступников поймают, и совершенствовать свои грабительские навыки им более не придется.

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 Теги: ограбление, видео

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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