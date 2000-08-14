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Последствия ночной непогоды в Киеве: новые кадры. Видео

Последствия ночной непогоды в Киеве: новые кадры. ВидеоНочной ураган превратил Крещатик в свалку.

Киев ночью 16 августа пережил сильнейшую грозу с ливневым дождем, молниями и градом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Порывы ветра были настолько сильными, что сломали на Крещатике деревья, рекламные щиты и вывески. Полностью снесло оставшееся полотно, которое прикрывало сгоревший Дом профсоюзов.

Потоки дождя ночью полностью залили асфальт и нанесли горы мусора. Коммунальщики начали уборку на Крещатике руками по косточки в воде.

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Движение автомобилей по улице уже открыли.


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 Теги: Киев, непогода

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Сегодня, 10:38 » Автор: Ирина Шевченко
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