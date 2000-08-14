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Десять тонн мазута разлилось на автотрассе возле Винницы. Видео
У грузовика, перевозившего мазут, оторвалось колесо.
На Виннитчине на дороге Винница-Гайсин растеклось десять тонн мазута. Жидкость заняла полкилометра пути.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
У грузовика, перевозившего опасный груз, оторвалось колесо, и он врезался в автоцистерну.
Спасатели засыпали черную жидкость песчаной смесью и должны вывезти землю, пропитанную мазутом.
"Только делали ходовую и колодки меняли. Резина новая. Это непредсказуемо, хорошо, что хоть без ДТП. Такое колесо могло бы убить кого-то", - рассказал Сергей Коваль, водитель грузовика.
Читайте также: ЧП возле Винницы: трагически погиб мужчина
Одну полосу движения было перекрыто. На водителя составили админпротоколы.
На Виннитчине на дороге Винница-Гайсин растеклось десять тонн мазута. Жидкость заняла полкилометра пути.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
У грузовика, перевозившего опасный груз, оторвалось колесо, и он врезался в автоцистерну.
Спасатели засыпали черную жидкость песчаной смесью и должны вывезти землю, пропитанную мазутом.
"Только делали ходовую и колодки меняли. Резина новая. Это непредсказуемо, хорошо, что хоть без ДТП. Такое колесо могло бы убить кого-то", - рассказал Сергей Коваль, водитель грузовика.
Читайте также: ЧП возле Винницы: трагически погиб мужчина
Одну полосу движения было перекрыто. На водителя составили админпротоколы.
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