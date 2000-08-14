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Раздел: Видеоновости  
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Десять тонн мазута разлилось на автотрассе возле Винницы. Видео

Десять тонн мазута разлилось на автотрассе возле Винницы. ВидеоУ грузовика, перевозившего мазут, оторвалось колесо.

На Виннитчине на дороге Винница-Гайсин растеклось десять тонн мазута. Жидкость заняла полкилометра пути.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

У грузовика, перевозившего опасный груз, оторвалось колесо, и он врезался в автоцистерну.

Спасатели засыпали черную жидкость песчаной смесью и должны вывезти землю, пропитанную мазутом.

"Только делали ходовую и колодки меняли. Резина новая. Это непредсказуемо, хорошо, что хоть без ДТП. Такое колесо могло бы убить кого-то", - рассказал Сергей Коваль, водитель грузовика.

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Одну полосу движения было перекрыто. На водителя составили админпротоколы.

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 Теги: Винницкая область, мазут

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Сегодня, 13:35 » Автор: Ирина Шевченко
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