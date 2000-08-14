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Последствия ночной грозы в Киеве: свежие кадры. Видео

Последствия ночной грозы в Киеве: свежие кадры. ВидеоБольше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и Деснянский районы столицы.

В результате сильной ночной грозы в Киеве никто не пострадал.

Об этом сообщил начальник управления Киевгоргосадминистрации по чрезвычайным ситуациям Роман Ткачук в ходе брифинга в четверг, 16 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"По нашей информации, никто не обратился за медицинской помощью в связи с непогодой. На бульваре Верховной Рады бетонный столб упал на Таврию, разрубив ее пополам", – рассказал он.

В свою очередь, замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев добавил, что в Киеве повалено более 200 деревьев, пять опор линий электропередач, повреждены фасады и крыши пяти домов.

"По улице Богдана Хмельницкого у здания, которое сейчас не эксплуатируется, поврежден фасад, сорвало баннер", – отметил чиновник.

По его словам, больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и Деснянский районы.

"Можно было видеть слой минимум 10 см грязи, который двигался по обе стороны Крещатика, в результате были фактически закрыты сливные решетки, а также ветки и листья, которые перемещались с большой скоростью и не дали возможности воде попадать в дождевые решетки", – добавил Пантелеев.

Он заверил, что сливные решетки по центральным улицам Киева, в частности на Крещатике, регулярно очищаются от мусора.

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Напомним,что вода проникла в торговый центр "Метроград", затопив магазины.




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 Теги: непогода, Киев

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Сегодня, 14:52 » Автор: Ирина Шевченко
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