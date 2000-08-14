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Последствия ночной грозы в Киеве: свежие кадры. Видео
Больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и Деснянский районы столицы.
В результате сильной ночной грозы в Киеве никто не пострадал.
Об этом сообщил начальник управления Киевгоргосадминистрации по чрезвычайным ситуациям Роман Ткачук в ходе брифинга в четверг, 16 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По нашей информации, никто не обратился за медицинской помощью в связи с непогодой. На бульваре Верховной Рады бетонный столб упал на Таврию, разрубив ее пополам", – рассказал он.
В свою очередь, замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев добавил, что в Киеве повалено более 200 деревьев, пять опор линий электропередач, повреждены фасады и крыши пяти домов.
"По улице Богдана Хмельницкого у здания, которое сейчас не эксплуатируется, поврежден фасад, сорвало баннер", – отметил чиновник.
По его словам, больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и Деснянский районы.
"Можно было видеть слой минимум 10 см грязи, который двигался по обе стороны Крещатика, в результате были фактически закрыты сливные решетки, а также ветки и листья, которые перемещались с большой скоростью и не дали возможности воде попадать в дождевые решетки", – добавил Пантелеев.
Он заверил, что сливные решетки по центральным улицам Киева, в частности на Крещатике, регулярно очищаются от мусора.
Читайте также: Последствия ночной непогоды в Киеве: новые кадры. Видео
Напомним,что вода проникла в торговый центр "Метроград", затопив магазины.
В результате сильной ночной грозы в Киеве никто не пострадал.
Об этом сообщил начальник управления Киевгоргосадминистрации по чрезвычайным ситуациям Роман Ткачук в ходе брифинга в четверг, 16 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По нашей информации, никто не обратился за медицинской помощью в связи с непогодой. На бульваре Верховной Рады бетонный столб упал на Таврию, разрубив ее пополам", – рассказал он.
В свою очередь, замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев добавил, что в Киеве повалено более 200 деревьев, пять опор линий электропередач, повреждены фасады и крыши пяти домов.
"По улице Богдана Хмельницкого у здания, которое сейчас не эксплуатируется, поврежден фасад, сорвало баннер", – отметил чиновник.
По его словам, больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и Деснянский районы.
"Можно было видеть слой минимум 10 см грязи, который двигался по обе стороны Крещатика, в результате были фактически закрыты сливные решетки, а также ветки и листья, которые перемещались с большой скоростью и не дали возможности воде попадать в дождевые решетки", – добавил Пантелеев.
Он заверил, что сливные решетки по центральным улицам Киева, в частности на Крещатике, регулярно очищаются от мусора.
Читайте также: Последствия ночной непогоды в Киеве: новые кадры. Видео
Напомним,что вода проникла в торговый центр "Метроград", затопив магазины.
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