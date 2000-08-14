Последствия ночной грозы в Киеве: свежие кадры. Видео

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Грозы в Украине возможны и в понедельник, 28 августа.

На кадрах запечатлены первые минуты после аварии.

Сегодня ночью были обстреляны жилые районы Макеевки. Есть разрушенные и сгоревшие дома, раненные и пострадавшие люди.