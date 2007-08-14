» » ВСУ получили на вооружение современные МиГ. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

ВСУ получили на вооружение современные МиГ. Видео

ВСУ получили на вооружение современные МиГ. ВидеоТеперь у ВСУ есть 2 таких аппарата.

Львовский авиаремонтный завод с целью усилить оборонную способность государства передал 2 модернизированных истребителя МиГ -29МУ1 украинским войскам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Боевые самолеты получила одна из воинских украинских частей - информирует "Укроборонпром". Усовершенствованного истребителя МиГ-29МУ1 официально приняли на вооружение ВСУ.

Читайте также: В Донбассе полицейские пересели на современные кроссоверы

Таким образом, Воздушные Силы Украины получили боевой самолет с возможностью контролировать все системы и техсостояние истребителя. Главные задачи боевого авиатранспорта обеспечивать воздушную оборону и уничтожать наземные цели врага.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ВСУ, МиГ, оружие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
     2039
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали новый украинский МиГ-29. Видео В Сети показали новый украинский МиГ-29. Видео

Два модернизированных боевых самолета уже переданы непосредственно в одну из воинских частей.

Бойцы ВСУ получили модернизированные истребители МиГ-29. Видео Бойцы ВСУ получили модернизированные истребители МиГ-29. Видео

Воинской части передали два боевых самолета.

Кадры тренировочного полета украинского истребителя Су-27. Видео Кадры тренировочного полета украинского истребителя Су-27. Видео

На авиапоказе Украина представит военные самолеты.

Кадры испытания истребителя Су-35 в России. Видео Кадры испытания истребителя Су-35 в России. Видео

В Сети появилось красивейшее видео полётов нового многоцелевого истребителя Су-35С.

Обнародованы кадры испытания истребителя МиГ-35 в России. Видео Обнародованы кадры испытания истребителя МиГ-35 в России. Видео

Это многоцелевой боевой самолет поколения 4++.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх