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ВСУ получили на вооружение современные МиГ. Видео
Теперь у ВСУ есть 2 таких аппарата.
Львовский авиаремонтный завод с целью усилить оборонную способность государства передал 2 модернизированных истребителя МиГ -29МУ1 украинским войскам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Боевые самолеты получила одна из воинских украинских частей - информирует "Укроборонпром". Усовершенствованного истребителя МиГ-29МУ1 официально приняли на вооружение ВСУ.
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Таким образом, Воздушные Силы Украины получили боевой самолет с возможностью контролировать все системы и техсостояние истребителя. Главные задачи боевого авиатранспорта обеспечивать воздушную оборону и уничтожать наземные цели врага.
Львовский авиаремонтный завод с целью усилить оборонную способность государства передал 2 модернизированных истребителя МиГ -29МУ1 украинским войскам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Боевые самолеты получила одна из воинских украинских частей - информирует "Укроборонпром". Усовершенствованного истребителя МиГ-29МУ1 официально приняли на вооружение ВСУ.
Читайте также: В Донбассе полицейские пересели на современные кроссоверы
Таким образом, Воздушные Силы Украины получили боевой самолет с возможностью контролировать все системы и техсостояние истребителя. Главные задачи боевого авиатранспорта обеспечивать воздушную оборону и уничтожать наземные цели врага.
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