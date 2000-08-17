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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали, как маленькая птичка победила ядовитую змею. Видео

В Сети показали, как маленькая птичка победила ядовитую змею. ВидеоЖенщина стала свидетелем как африканская птица напала на ядовитую змею.

Инцидент сняла на видео ветеринар Габриэла Бенавидес в национальном парке Крюгера в ЮАР.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Ролик был опубликован на YouTube-канале Kruger Sightings.

Женщина стала свидетелем того, как африканская птица, родственная воробьям, напала на ядовитую змею. Маленькая птичка сперва выклевала гаду глаза, а затем заживо выдрала часть внутренностей.

Менее чем за сутки ролик собрал более 28 тысяч просмотров. Очевидица инцидента удивилась увиденному.

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Женщина сказала, что сначала подумала о том, что птица защищает гнездо. Но оказалось, что пернатая убила змею для еды.

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 Теги: Видео, змея

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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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