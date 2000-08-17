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Впечатляющие кадры: в одесском зоопарке показали, как купают слониху. Видео
Венди стала настоящей звездой водных шоу в зоопарке Южной Пальмиры
В Одесском зоопарке искупали слониху Венди. Судя по поведению 39-летней слонихи, для нее это публичное купания - игра. Об этом сообщает "Громадське радіо", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Я хотела посмотреть на купание слона. Я давно об этом знала от подруг, я очень просила родителей, и сегодня, наконец, сюда попала", - говорит 9-летняя София, которая стала свидетельницей купания слонихи.
Купания Венди в зоопарке продолжаются 10-20 минут. В течение этого времени слониха успевает выпить несколько ведер воды и облить себя с хобота. А потом - позирует перед зрителями.
"В конце она обязательно начинает плеваться водой и грязью или в сотрудника зоопарка, или в публику, которая собирается. Она, видимо, так показывает, что все, я уже накупалась, натанцевалась, и она хочет в конце пошутить. Это вообще ее стиль, ее характер в этом", - говорит директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.
Игорь утверждает, что такое шоу - единственное в Украине. И это при том, что Венди отнюдь не ручная слониха.
"Она опасна. К ней нельзя подойти и ее погладить, но при этом она очень любит публику. Она понимает, что такое публика, она понимает, что на нее смотрят, это ей нравится, она любит внимание, она любит быть в центре", - отметил Беляков.
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Среди зрителей было больше детей. Например, Кира слониху увидела впервые, и сразу стала свидетелем водного шоу.
В Одесском зоопарке искупали слониху Венди. Судя по поведению 39-летней слонихи, для нее это публичное купания - игра. Об этом сообщает "Громадське радіо", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Я хотела посмотреть на купание слона. Я давно об этом знала от подруг, я очень просила родителей, и сегодня, наконец, сюда попала", - говорит 9-летняя София, которая стала свидетельницей купания слонихи.
Купания Венди в зоопарке продолжаются 10-20 минут. В течение этого времени слониха успевает выпить несколько ведер воды и облить себя с хобота. А потом - позирует перед зрителями.
"В конце она обязательно начинает плеваться водой и грязью или в сотрудника зоопарка, или в публику, которая собирается. Она, видимо, так показывает, что все, я уже накупалась, натанцевалась, и она хочет в конце пошутить. Это вообще ее стиль, ее характер в этом", - говорит директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.
Игорь утверждает, что такое шоу - единственное в Украине. И это при том, что Венди отнюдь не ручная слониха.
"Она опасна. К ней нельзя подойти и ее погладить, но при этом она очень любит публику. Она понимает, что такое публика, она понимает, что на нее смотрят, это ей нравится, она любит внимание, она любит быть в центре", - отметил Беляков.
Читайте также: Впечатляющие кадры: в Сети показали учения украинских силовиков
Среди зрителей было больше детей. Например, Кира слониху увидела впервые, и сразу стала свидетелем водного шоу.
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