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Впечатляющие кадры: в одесском зоопарке показали, как купают слониху. Видео

Впечатляющие кадры: в одесском зоопарке показали, как купают слониху. ВидеоВенди стала настоящей звездой водных шоу в зоопарке Южной Пальмиры

В Одесском зоопарке искупали слониху Венди. Судя по поведению 39-летней слонихи, для нее это публичное купания - игра. Об этом сообщает "Громадське радіо", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Я хотела посмотреть на купание слона. Я давно об этом знала от подруг, я очень просила родителей, и сегодня, наконец, сюда попала", - говорит 9-летняя София, которая стала свидетельницей купания слонихи.

Купания Венди в зоопарке продолжаются 10-20 минут. В течение этого времени слониха успевает выпить несколько ведер воды и облить себя с хобота. А потом - позирует перед зрителями.

"В конце она обязательно начинает плеваться водой и грязью или в сотрудника зоопарка, или в публику, которая собирается. Она, видимо, так показывает, что все, я уже накупалась, натанцевалась, и она хочет в конце пошутить. Это вообще ее стиль, ее характер в этом", - говорит директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Игорь утверждает, что такое шоу - единственное в Украине. И это при том, что Венди отнюдь не ручная слониха.

"Она опасна. К ней нельзя подойти и ее погладить, но при этом она очень любит публику. Она понимает, что такое публика, она понимает, что на нее смотрят, это ей нравится, она любит внимание, она любит быть в центре", - отметил Беляков.

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Среди зрителей было больше детей. Например, Кира слониху увидела впервые, и сразу стала свидетелем водного шоу.

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 Теги: Одесса, зоопарк

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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