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Украинские депутаты устроили драку в прямом эфире. Видео

Украинские депутаты устроили драку в прямом эфире. ВидеоШахов так ударил Мосийчука, что тот аж упал на пол

Народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Шахов подрался с депутатом-"радикалом" Игорем Мосийчуком. Инцидент произошел в прямом эфире телеканала "Прямой", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Я хочу обратиться к уважаемому своему товарищу и коллеге Сергею Шахову. Не употребляйте слова, которые Вам не подобает употреблять, и не будьте полубеременным. Нельзя быть в оппозиции только к правительству и представлять АП. Вы выглядите очень смешно... Вы иногда здесь говорите не по теме", - заявил Мосийчук.

"По гей-парадам не ходите, пожалуйста, и будьте мужчиной", - ответил Шахов.

Эта фраза и стала причиной скандала.

Мосийчук, вскочив из своего места, резко ответил, что никогда не ходил на "гей-парады" и потребовал от Шахова извинений. Также он назвав оппонента "бабой базарной" и "обнальщиком денег сына Януковича".

После этих слов Шахов сначала назвал "радикала" "больным человеком", а потом ударил в область шеи, в результате чего депутат упал. Поднявшись, Мосийчук пытался ударить Шахова своей тростью.

В конфликт вынуждена была вмешаться ведущая, которая пыталась разнять разъяренных депутатов.

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Впоследствии стычка между нардепами продолжилась в лифте офиса телеканала.



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 Теги: депутаты, драка

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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