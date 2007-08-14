Раздел: Видеоновости
Вокруг стройки на Киевщине разгорелся нешуточный скандал. Видео
Жители Вишневого всю ночь жгли забор застройщика.
Жители города Вишневое протестуют против возведения многоэтажек.
В четверг, 16-го августа, сотни активистов вышли на акцию к бывшему пустырю, где сейчас стоят три недостроя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Их возвели несколько месяцев назад, а территорию под дальнейшее строительство оградили забором. Около него и собрались жители городка. По их словам, они мирно обсуждали вопрос застройки местности, но титушки, которые на стороне застройщика, начали вести себя агрессивно. Бросались на активистов, били, угрожали расправой и распылили баллончики со слезоточивым газом. По словам очевидцев, во время инцидента пострадали несколько человек - активист и пожилая женщина, которая проходила мимо.
Жители вызвали полицию, но та, по их словам, сначала не приезжала. Потому вскоре возник масштабный конфликт между сторонниками возведения домов и борцами за зеленую зону. Протестующие сломали и сожгли забор вокруг стройки и ограждения фундамента многоэтажки. Люди требовали остановить строительство и оборудовать парк на месте, где уже стоят три, практически достроенных, жилых дома и еще столько же планируют возвести.
Представитель компании-застройщика «Будинвестконтакт» Лукьянчук Сергей Владимирович рассказал, что все документы на строительство в норме, ведь без них бы никто не разрешил застраивать участок. Однако при себе подтверждающих бумаг у него не было. Это он объяснил тем, что узнав об акции пришлось быстро выезжать на место. Также он подчеркнул, что в проекте жилого комплекса запланирована постройка детского сада. Кроме того, на территории хотят оборудовать зеленую зону, которая охватила бы территорию речки, она протекает рядом с домами. По словам Лукьянчука, сейчас там кучи мусора и использованные шприцы.
Как рассказали активисты, застройка нелегальная. А депутаты местного совета не голосовали за отведение земельного участка под строительство жилых или общественных зданий. Также люди подозревают, что застройщиков защищает полиция. Об этом свидетельствует тот факт, что правоохранители не сразу приехали на вызов. Но когда уже прибыли на место, вели себя пассивно. Жители сами задержали несколько агрессивных молодых парней и передали их в руки правоохранителей.
Читайте также: Вокруг одесского цирка разгорелся нешуточный скандал. Видео
На сегодняшний день вопрос о застройке остался нерешенным. Однако активисты заверили, что просто так его не оставят. Они настаивают на оборудовании парка, который много лет просили местную власть построить. Сейчас жильцы окрестностей готовы сами сделать зеленую зону. Недавно активисты высадили на скандальной территории 500 деревьев, ухаживая за ними своими силами. Но, по словам людей, строители уничтожили насаждения, а на их месте начали копать котлованы. Потому протестующие на своей акции решили трактором засыпать котлованы землей, чтобы помешать стройке.
Жители города Вишневое протестуют против возведения многоэтажек.
В четверг, 16-го августа, сотни активистов вышли на акцию к бывшему пустырю, где сейчас стоят три недостроя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Их возвели несколько месяцев назад, а территорию под дальнейшее строительство оградили забором. Около него и собрались жители городка. По их словам, они мирно обсуждали вопрос застройки местности, но титушки, которые на стороне застройщика, начали вести себя агрессивно. Бросались на активистов, били, угрожали расправой и распылили баллончики со слезоточивым газом. По словам очевидцев, во время инцидента пострадали несколько человек - активист и пожилая женщина, которая проходила мимо.
Жители вызвали полицию, но та, по их словам, сначала не приезжала. Потому вскоре возник масштабный конфликт между сторонниками возведения домов и борцами за зеленую зону. Протестующие сломали и сожгли забор вокруг стройки и ограждения фундамента многоэтажки. Люди требовали остановить строительство и оборудовать парк на месте, где уже стоят три, практически достроенных, жилых дома и еще столько же планируют возвести.
Представитель компании-застройщика «Будинвестконтакт» Лукьянчук Сергей Владимирович рассказал, что все документы на строительство в норме, ведь без них бы никто не разрешил застраивать участок. Однако при себе подтверждающих бумаг у него не было. Это он объяснил тем, что узнав об акции пришлось быстро выезжать на место. Также он подчеркнул, что в проекте жилого комплекса запланирована постройка детского сада. Кроме того, на территории хотят оборудовать зеленую зону, которая охватила бы территорию речки, она протекает рядом с домами. По словам Лукьянчука, сейчас там кучи мусора и использованные шприцы.
Как рассказали активисты, застройка нелегальная. А депутаты местного совета не голосовали за отведение земельного участка под строительство жилых или общественных зданий. Также люди подозревают, что застройщиков защищает полиция. Об этом свидетельствует тот факт, что правоохранители не сразу приехали на вызов. Но когда уже прибыли на место, вели себя пассивно. Жители сами задержали несколько агрессивных молодых парней и передали их в руки правоохранителей.
Читайте также: Вокруг одесского цирка разгорелся нешуточный скандал. Видео
На сегодняшний день вопрос о застройке остался нерешенным. Однако активисты заверили, что просто так его не оставят. Они настаивают на оборудовании парка, который много лет просили местную власть построить. Сейчас жильцы окрестностей готовы сами сделать зеленую зону. Недавно активисты высадили на скандальной территории 500 деревьев, ухаживая за ними своими силами. Но, по словам людей, строители уничтожили насаждения, а на их месте начали копать котлованы. Потому протестующие на своей акции решили трактором засыпать котлованы землей, чтобы помешать стройке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
438
0
Также советуем посмотреть
- В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму
- США нанесут новый удар по России
- Ситуация в ООС: 30 обстрелов из "Градов" и минометов
- В Киеве провели репетицию парада ко Дню Независимости
- Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезла
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
Оставьте свой комментарий