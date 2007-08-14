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Хит Сети: спортсмен поймал летящую стрелу. Видео
Мастер боевых искусств поймал стрелу в полете, высунувшись из люка автомобиля.
Необычный трюк выполнил тренер по боевым искусствам Маркус Хаас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс.
Высунувшись во время движения из люка автомобиля Skoda Octavia Combi RS (Шкода Октавиа Комби РС), он сумел поймать рукой стрелу, выпущенную из лука олимпийской спортсменкой, австрийкой Лоуренс Балдауф. Его достижения немедленно был внесен в книгу рекордов Гиннесса.
По замыслу организаторов, цель находилась на расстоянии 70 м от лучницы. Так как стрела в полете движется не по прямой линии, а дугообразно, расстояние, на котором ее теоретически можно поймать рукой, сокращалась примерно до 30 м.
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При этом скорость движения стрелы составляла 60 м / с, или 215 км / ч. Скорость и расстояние оставляли Хаасу всего лишь полсекунды на то, чтобы поймать стрелу, и ему это удалось.
Необычный трюк выполнил тренер по боевым искусствам Маркус Хаас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс.
Высунувшись во время движения из люка автомобиля Skoda Octavia Combi RS (Шкода Октавиа Комби РС), он сумел поймать рукой стрелу, выпущенную из лука олимпийской спортсменкой, австрийкой Лоуренс Балдауф. Его достижения немедленно был внесен в книгу рекордов Гиннесса.
По замыслу организаторов, цель находилась на расстоянии 70 м от лучницы. Так как стрела в полете движется не по прямой линии, а дугообразно, расстояние, на котором ее теоретически можно поймать рукой, сокращалась примерно до 30 м.
Читайте также: Рыбак поймал окуня на приманку голыми руками. Видео
При этом скорость движения стрелы составляла 60 м / с, или 215 км / ч. Скорость и расстояние оставляли Хаасу всего лишь полсекунды на то, чтобы поймать стрелу, и ему это удалось.
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