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В Запорожье собаку выбросили из окна многоэтажки. Видео
Неравнодушные люди отвезли собаку к ветеринарам, но спасти животное не удалось.
В Запорожье пьяная женщина среди бела дня выбросила собаку с 7 этажа. Животное было замотано в тряпки, чтобы у него не было возможности выжить.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Свидетелями трагедии были родители и дети, которые гуляли во дворе.
"Я видела, как какой-то непонятный розовый сверток выбросили из окна. Потом был громкий стук и собака начала скулить", - рассказала очевидец Алина Буланда.
Сразу после падения неравнодушные люди отвезли собаку Боню к ветеринарам, но спасти животное не удалось.
"Эта дамочка, которая выбросила, она еще смотрела, чтобы пес упал лучше. У него уже была агония, был в судорогах, то есть в пределах десяти минут уже умер. Врач сказал, что ничем не сможет помочь", - рассказала жительница дома Юлия Буланда.
От расправы толпы нетрезвую соседку спасли полицейские.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Но юристы говорят, что если раньше женщина не имела проблем с законом, вполне вероятно, что она отделается условным сроком. Худшее наказание, которое может ожидать подозреваемую, - пять лет лишения свободы.
Читайте также: ЧП в Запорожье: неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки
Отмечается, что Боня - собака дедушки, который имеет проблемы со здоровьем. Его сын в тюрьме, а женщина, которая выбросила животное - его невестка. Она живет в доме недавно.
В Запорожье пьяная женщина среди бела дня выбросила собаку с 7 этажа. Животное было замотано в тряпки, чтобы у него не было возможности выжить.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Свидетелями трагедии были родители и дети, которые гуляли во дворе.
"Я видела, как какой-то непонятный розовый сверток выбросили из окна. Потом был громкий стук и собака начала скулить", - рассказала очевидец Алина Буланда.
Сразу после падения неравнодушные люди отвезли собаку Боню к ветеринарам, но спасти животное не удалось.
"Эта дамочка, которая выбросила, она еще смотрела, чтобы пес упал лучше. У него уже была агония, был в судорогах, то есть в пределах десяти минут уже умер. Врач сказал, что ничем не сможет помочь", - рассказала жительница дома Юлия Буланда.
От расправы толпы нетрезвую соседку спасли полицейские.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Но юристы говорят, что если раньше женщина не имела проблем с законом, вполне вероятно, что она отделается условным сроком. Худшее наказание, которое может ожидать подозреваемую, - пять лет лишения свободы.
Читайте также: ЧП в Запорожье: неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки
Отмечается, что Боня - собака дедушки, который имеет проблемы со здоровьем. Его сын в тюрьме, а женщина, которая выбросила животное - его невестка. Она живет в доме недавно.
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