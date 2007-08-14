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Скандал вокруг стройки в Киеве: новые подробности. Видео
Количество задержанных увеличилось.
Сотрудники правоохранительных органов задержали уже 80 человек на стройке в районе киевских Осокорков.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
"Всего в управление полиции доставлено около 80-ти человек возрастом от 18-ти до 40 лет из разных регионов Украины. Во время общения они отрицают свою причастность к подготовке каких-либо правонарушений" - говорится в сообщении.
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На месте задержания группы мужчин работают две следственно-оперативные группы. Также, там были обнаружены резиновые палки, ножи, несколько единиц оружия. На данный момент правоохранители их проверяют по базам данных, и устанавливают зарегистрированы ли они в необходимом порядке.
Сотрудники правоохранительных органов задержали уже 80 человек на стройке в районе киевских Осокорков.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
"Всего в управление полиции доставлено около 80-ти человек возрастом от 18-ти до 40 лет из разных регионов Украины. Во время общения они отрицают свою причастность к подготовке каких-либо правонарушений" - говорится в сообщении.
Читайте также: Резонансный скандал вокруг стройки в Киеве: новые подробности
На месте задержания группы мужчин работают две следственно-оперативные группы. Также, там были обнаружены резиновые палки, ножи, несколько единиц оружия. На данный момент правоохранители их проверяют по базам данных, и устанавливают зарегистрированы ли они в необходимом порядке.
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