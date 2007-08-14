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Скандал вокруг Национального института рака: свежие детали. Видео
Директор Института рака собралась судиться с ЦПК из-за скандала с врачом Губаревой.
Информация о возобновлении и повышении в должности скандального врача Анны Губаревой в Национальном институте рака не соответствует действительности и сильно перекручена.
Об этом заявила глава Института Елена Колесник в видеообращении, размещенном на сайте учреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Она напомнила, что Губареву уволили с должности врача-гематолога и старшего научного сотрудника еще 8 июня 2018 года в связи с неэтическим поведением с больным бойцов АТО. После этого ее не восстанавливали в этих должностях.
Однако после увольнения с Губаревой 16 июля заключили кратковременный контракт. Об этом, по словам Колесник, попросили научный руководитель и заместителя директора Института по научной работе для того, чтобы Губарева могла закончить фрагмент научно-исследовательской работы, начатый ранее.
"Губарева Анна не была восстановлена ни разу в должности врача-онкогематолога. Более того, она не была ни повышена, ни восстановлена и ни никакими другими словами я не могу выразить то, что было перекручено в СМИ", - сказала Колесник.
В связи с тем, что Губарева за время работы в Институте делала фрагмент научно-исследовательской работы по просьбе. В связи с общественным резонансом 13 августа этот контракт также был расторгнут.
Относительно работы в этической комиссии при Институте Колесник Колесник сообщила, что Губарева была ее членом с 2009 года. После того, как эта информация получила общественный резонанс, с Губаревой 13 августа разорвали контракт и 14 августа исключили из состава комиссии.
Также Колесник назвала неправдивой информацию о получении крупных сумм денег от фармацевтических кампаний, о чем сообщил Центр противодействия коррупции.
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"Поэтому в этот раз уважаемые члены ЦПК мы готовим судебный иск за честь и достоинство врачей и честь и достоинство Национального института рака", - заявила директор Института.
Информация о возобновлении и повышении в должности скандального врача Анны Губаревой в Национальном институте рака не соответствует действительности и сильно перекручена.
Об этом заявила глава Института Елена Колесник в видеообращении, размещенном на сайте учреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Она напомнила, что Губареву уволили с должности врача-гематолога и старшего научного сотрудника еще 8 июня 2018 года в связи с неэтическим поведением с больным бойцов АТО. После этого ее не восстанавливали в этих должностях.
Однако после увольнения с Губаревой 16 июля заключили кратковременный контракт. Об этом, по словам Колесник, попросили научный руководитель и заместителя директора Института по научной работе для того, чтобы Губарева могла закончить фрагмент научно-исследовательской работы, начатый ранее.
"Губарева Анна не была восстановлена ни разу в должности врача-онкогематолога. Более того, она не была ни повышена, ни восстановлена и ни никакими другими словами я не могу выразить то, что было перекручено в СМИ", - сказала Колесник.
В связи с тем, что Губарева за время работы в Институте делала фрагмент научно-исследовательской работы по просьбе. В связи с общественным резонансом 13 августа этот контракт также был расторгнут.
Относительно работы в этической комиссии при Институте Колесник Колесник сообщила, что Губарева была ее членом с 2009 года. После того, как эта информация получила общественный резонанс, с Губаревой 13 августа разорвали контракт и 14 августа исключили из состава комиссии.
Также Колесник назвала неправдивой информацию о получении крупных сумм денег от фармацевтических кампаний, о чем сообщил Центр противодействия коррупции.
Читайте также: Скандал вокруг украинского мобильного оператора: свежие детали
"Поэтому в этот раз уважаемые члены ЦПК мы готовим судебный иск за честь и достоинство врачей и честь и достоинство Национального института рака", - заявила директор Института.
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