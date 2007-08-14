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В Мелитополе из кранов в квартирах течет голубая жидкость. Видео

В Мелитополе из кранов в квартирах течет голубая жидкость. Видео

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