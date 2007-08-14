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В Мелитополе из кранов в квартирах течет голубая жидкость. Видео

В Мелитополе из кранов в квартирах течет голубая жидкость. ВидеоЖенщина сделала видео, на котором отчетливо видно, как в ванну из крана бежит действительно голубого цвета вода.

Последние несколько дней Мелитополь испытывает перебои в подаче воды. Причиной тому масштабные ремонтные работы на водоводе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Из-за гидроудара после ее включения вода в некоторых многоэтажках стала коричневой. И если это явление вполне объяснимо накопившейся в трубах ржавчиной, то чем объяснить голубой цвет воды, которая течет из крана у одной из жительниц Мелитополя, не известно.

Женщина сделала видео, на котором отчетливо видно, как в ванну из крана бежит действительно голубого цвета вода. Она даже сравнила ее с популярным моющим средством голубого цвета - «Доместосом»:

- Обьясните мне, почему у меня из крана течет доместос?

P.s. Два часа не было воды, а потом полилось это... у кого-то еще был такой прикол?

Редакция РИА Мелитополь за разъяснениями обратилась в КП «Водоканал». На вопрос, может ли водопроводная вода стать голубой, диспетчер ответил, что это практически невозможно. Его слова подтвердил и главный инженер предприятия Александр Маринов. Кроме того, Александр Степанович настоятельно порекомендовал жительнице города, у которой из крана течет вода странного цвета, срочно связаться с диспетчером водоканала по т. 42-12-23 и сообщить ему о проблеме и указать адрес.

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Тогда сотрудники предприятия смогут выехать на место и установить причину проблемы и, соответственно, как можно раньше решить ее.

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 Теги: Мелитополь, вода

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Сегодня, 19:13 » Автор: Татьяна Ларина
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