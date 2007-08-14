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Жители Днепра возмущены некачественными продуктами в магазинах. Видео
Представители местной общественной организации требуют устранения ряд серьезных нарушений в некоторых точках сети, где продаются колбасные изделия
В Днепре разгорелся конфликт между активистами общественной организации "Территория Закона" и сотрудниками фирменных магазинов "Юбилейный", в которых была замечена некачественная просроченная колбасная продукция, а также прямые нарушения санитарно-гигиенических условий. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Оказалось, что в колбасе производителя была обнаружена кость грызуна. Сообщается, что в торговых точках было также зафиксировано нарушение температурного режима хранения колбасных изделий, в результате чего некоторые продукты были покрыты белым налетом, похожим на плесень.
Также было обнаружено, что в некоторых магазинах отсутствуют документы на товар, а в одной из точек была предоставлена документация от четвертого июля на ту продукцию, у которой срок годности всего десять дней. То есть, он уже был давно закончен.
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Редактор общественной организации Денис Гильц сообщил, что за две недели ничего не изменилось. Активисты пытались проверить все магазины этой сети, но везде продавцы закрывали двери и охрана не пускала журналистов вплоть до приезда полиции.
В Днепре разгорелся конфликт между активистами общественной организации "Территория Закона" и сотрудниками фирменных магазинов "Юбилейный", в которых была замечена некачественная просроченная колбасная продукция, а также прямые нарушения санитарно-гигиенических условий. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Оказалось, что в колбасе производителя была обнаружена кость грызуна. Сообщается, что в торговых точках было также зафиксировано нарушение температурного режима хранения колбасных изделий, в результате чего некоторые продукты были покрыты белым налетом, похожим на плесень.
Также было обнаружено, что в некоторых магазинах отсутствуют документы на товар, а в одной из точек была предоставлена документация от четвертого июля на ту продукцию, у которой срок годности всего десять дней. То есть, он уже был давно закончен.
Читайте также: Жители киевских Позняков возмущены очередным автохамом
Редактор общественной организации Денис Гильц сообщил, что за две недели ничего не изменилось. Активисты пытались проверить все магазины этой сети, но везде продавцы закрывали двери и охрана не пускала журналистов вплоть до приезда полиции.
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