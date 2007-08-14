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Жители Днепра возмущены некачественными продуктами в магазинах. Видео

Жители Днепра возмущены некачественными продуктами в магазинах. ВидеоПредставители местной общественной организации требуют устранения ряд серьезных нарушений в некоторых точках сети, где продаются колбасные изделия

В Днепре разгорелся конфликт между активистами общественной организации "Территория Закона" и сотрудниками фирменных магазинов "Юбилейный", в которых была замечена некачественная просроченная колбасная продукция, а также прямые нарушения санитарно-гигиенических условий. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Оказалось, что в колбасе производителя была обнаружена кость грызуна. Сообщается, что в торговых точках было также зафиксировано нарушение температурного режима хранения колбасных изделий, в результате чего некоторые продукты были покрыты белым налетом, похожим на плесень.

Также было обнаружено, что в некоторых магазинах отсутствуют документы на товар, а в одной из точек была предоставлена документация от четвертого июля на ту продукцию, у которой срок годности всего десять дней. То есть, он уже был давно закончен.

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Редактор общественной организации Денис Гильц сообщил, что за две недели ничего не изменилось. Активисты пытались проверить все магазины этой сети, но везде продавцы закрывали двери и охрана не пускала журналистов вплоть до приезда полиции.


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 Теги: Днепр, продукты

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Сегодня, 22:19 » Автор: Татьяна Ларина
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