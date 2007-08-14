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Чудеса техники: в Испании тонущую женщину спасли дроном. Видео

Чудеса техники: в Испании тонущую женщину спасли дроном. ВидеоЧП случилось у города Сагунто

Женщину, унесенную течением в море у побережья Испании, спасли при помощи дрона. Кадры, снятые камерой, установленной на беспилотнике, были опубликованы на YouTube, передает Хроника.инфо, ссылаясь на digital trends

Инцидент произошел рядом с испанским городом Сагунто на побережье Средиземного моря. Чтобы помочь женщине, которая не могла сама вернуться на берег, спасатели использовали беспилотник. Оператор дрона направил его к пострадавшей, доставив ей и поддерживающим ее людям спасательный жилет.

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Благодаря этому женщина смогла продержаться на воде до прибытия спасателей на гидроцикле. Те вытянули пострадавшую на пляж на буксире.

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 Теги: Испания, дрон

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Вчера, 23:45 » Автор: Татьяна Ларина
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