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В дубайском зоопарке лев попытался напасть на мальчика. Видео

В дубайском зоопарке лев попытался напасть на мальчика. Видео Малыш устал и присел передохнуть возле вольера с хищниками.

Посетители сафари-парка в Дубае (ОАЭ) сняли на видео момент, как лев подошел к ребенку и попытался напасть на него через стекло, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

По словам отца малыша по имени Адам, ребенок устал и присел передохнуть на приступку возле вольера со львами. В этот момент к нему сзади подкрался хищник и попытался согнать ребенка лапой.

Сам Адам некоторое время не замечал происходящего, поскольку сидел спиной к вольеру. Но даже когда ребенок обернулся и увидел хищника, он не испугался, а с интересом принялся его разглядывать.

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Животное продолжало свои попытки под крики и смех посетителей.

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 Теги: зоопарк, лев

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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