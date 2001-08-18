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В Японии показали заезд самых дорогих Lamborghini мира. Видео
Автомобили отличились ярким тюнингом.
Япония оказалась странным выбором этого года для проведения Gumball 3000, на который обычно съезжаются невероятно тюнингованные роскошные суперкары. Дело в том, что в Стране Восходящего солнца на дорогах общего пользования нельзя разгоняться свыше 100 км/ч, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
И японская полиция, кстати, оснащенная ни много, ни мало автомобилями Nissan GT-R, уже сейчас потирает руки, предполагая, что ее «урожай» на штрафы за превышение скорости окажется богатым.
Тем не менее, в Токио уже прибыла целая флотилия «навороченных» автомобилей, которые, выстраиваясь на дорогах в шеренги, расцвечивают своими глянцевыми боками улицы мегаполиса.
Самыми необычными участниками автопробега Gumball 3000 этого года, вероятно станет флот из двадцати Lamborghini, необычный тюнинг которых выполнило японское ателье Fighting Star. Колонну этих ярких суперкаров засняли на видео.
Судя по исполнению этих машин, мастера Fighting Star не считают, что в тюнинге может быть перебор. Поэтому, оформленные ими Lamborghini являют собой нечто невообразимое – автомобили, увешанные сложными светодиодными комбинациями и выхлопными системами, производящими совершенно дикие звуки.
Любопытно, что Fighting Star удалось создать подсветку, не похожую ни на что другое. Она сверкает огнями отовсюду – из-под радиаторных решеток, капота и днища.
Переливается всеми цветами радуги и непрерывно меняет оттенки, затмевая собой звезды. А у одного из Lamborghini огромная надпись производителя во весь борт даже выполнили из камней Сваровски.
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Конечно, ни у кого не возникает сомнений, что владельцы Aventador SV, Huracán Performante и Diablo – люди обеспеченные. Однако, сложно не удивиться, сколько денег они потратили на подобный тюнинг автомобилей.
Япония оказалась странным выбором этого года для проведения Gumball 3000, на который обычно съезжаются невероятно тюнингованные роскошные суперкары. Дело в том, что в Стране Восходящего солнца на дорогах общего пользования нельзя разгоняться свыше 100 км/ч, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
И японская полиция, кстати, оснащенная ни много, ни мало автомобилями Nissan GT-R, уже сейчас потирает руки, предполагая, что ее «урожай» на штрафы за превышение скорости окажется богатым.
Тем не менее, в Токио уже прибыла целая флотилия «навороченных» автомобилей, которые, выстраиваясь на дорогах в шеренги, расцвечивают своими глянцевыми боками улицы мегаполиса.
Самыми необычными участниками автопробега Gumball 3000 этого года, вероятно станет флот из двадцати Lamborghini, необычный тюнинг которых выполнило японское ателье Fighting Star. Колонну этих ярких суперкаров засняли на видео.
Судя по исполнению этих машин, мастера Fighting Star не считают, что в тюнинге может быть перебор. Поэтому, оформленные ими Lamborghini являют собой нечто невообразимое – автомобили, увешанные сложными светодиодными комбинациями и выхлопными системами, производящими совершенно дикие звуки.
Любопытно, что Fighting Star удалось создать подсветку, не похожую ни на что другое. Она сверкает огнями отовсюду – из-под радиаторных решеток, капота и днища.
Переливается всеми цветами радуги и непрерывно меняет оттенки, затмевая собой звезды. А у одного из Lamborghini огромная надпись производителя во весь борт даже выполнили из камней Сваровски.
Читайте также: В Сети показали подборку гонок пассажирских автобусов. Видео
Конечно, ни у кого не возникает сомнений, что владельцы Aventador SV, Huracán Performante и Diablo – люди обеспеченные. Однако, сложно не удивиться, сколько денег они потратили на подобный тюнинг автомобилей.
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