» » Львовские спасатели продемонстрировали самоотверженную работу. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Львовские спасатели продемонстрировали самоотверженную работу. Видео

Львовские спасатели продемонстрировали самоотверженную работу. Видео Сотрудники ГСЧС выносили людей на руках.

Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львове вынесли из затопленных автомобилей и маршрутных такси 130 человек, 15 из которых – дети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что 17 августа в 17:22 спасателям поступило сообщение о том, что в результате интенсивных осадков произошло подтопление ряда улиц Львова: Железнодорожная, Городецкая, Глубокая, Героев УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальная, Дидушка, Кульпаркивская, Торфяная и Дудаева.

"Вблизи рынка "Привокзальный" спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей", – говорится в сообщении.

В Службе спасения добавляют, что были отбуксированы 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей.

Кроме этого, спасатели открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна, и осуществляли регулирование движения транспортных средств.

"Напряженная ситуация сложилась на ул. Сахарова. Вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Подразделениями ГСЧС Львовщины были эвакуированы 53 человека, из них 6 детей ", – добавили в службе.

По состоянию на 20:30 17 августа к ликвидации последствий непогоды были привлечены 72 спасателя и 18 единиц техники.

Также сообщается, что во Львове полностью возобновили движение электротранспорта, прерванное сильным ливнем.

Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что все дороги города уже проездные кроме межквартальных, очистка от упавших деревьев которых завершится в ближайшее время.

Читайте также: В Сети показали подборку гонок пассажирских автобусов. Видео

Также Садовой поблагодарил спасателей оперативную помощь городу, а также "всем, кто делал то, что мог".

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Львов, спасатели, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     480
     0

Похожие новости по теме

Мощный ливень превратил улицы Львова в Венецию. Видео Мощный ливень превратил улицы Львова в Венецию. Видео

На ул. Сахарова уровень воды достиг примерно одного метра

В Харькове из пожара спасли 18 человек. Видео В Харькове из пожара спасли 18 человек. Видео

К месту пожара прибыли 3 оперативные пожарно-спасательные отделения.

На одном из крупнейших рынков Львова возник пожар. Видео На одном из крупнейших рынков Львова возник пожар. Видео

Пожар тушили более 30 спасателей и шесть единиц спецтехники.

Спасатели показали, что сейчас происходит в Калиновке. Видео Спасатели показали, что сейчас происходит в Калиновке. Видео

Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

Пожар во Львове в жилом доме: эвакуированы 32 человека. Видео Пожар во Львове в жилом доме: эвакуированы 32 человека. Видео

В больницу попали три человека, среди которых младенец.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх