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Раздел: Видеоновости  
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Мощный потоп накрыл еще один украинский город. Видео

Мощный потоп накрыл еще один украинский город. ВидеоЗакарпатскую область накрыл мощный ливень, подтоплены улицы

Вечером в пятницу, 17 августа, мощный ливень накрыл Рахов Закарпатской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

Семерых местных жителей пришлось эвакуировать из подтопленных домов. Людей временно поселили в районную больницу, где они переночевали, а после спада воды вернутся домой.

В результате непогоды были подтоплены около пятидесяти домов, в воде оказались несколько десятков автомобилей.

Согласно сообщениям в соцсетях,ливень в городе начался около 20:00 и продолжался не более часа. Однако ливневые потоки были настолько мощными, что снесенная с гор древесина заблокировала несколько мостов потока Буркут, который течет от городского амфитеатра. В результате образовались искусственные запруды и вода, выйдя из берегов, залила центральную часть города, которая находится в низине.

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Информации о пострадавших людях и разрушениях зданий пока нет.




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 Теги: Закарпатье, потоп

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Сегодня, 11:35 » Автор: Татьяна Ларина
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