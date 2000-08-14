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Сборка кубика Рубика: установлен новый мировой рекорд. Видео

Сборка кубика Рубика: установлен новый мировой рекорд. ВидеоГрузин установил новый мировой рекорд по собиранию кубика Рубика (видео)

18-летний Вако Марчилашвили из Грузии вошел в Книгу рекордов Гиннеса, установив новый мировой рекорд по скоростному собиранию кубиков Рубика под водой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Как сообщают местные СМИ, Марчилашвили на территории аквапарка в Тбилиси в присутствии представителей Федерации рекордов Грузии и десятков зрителей сумел собрать 6 стандартных кубиков Рубика, задержав под водой дыхание, за 1 минуту и 44 секунды. Мировой рекорд заключался в сборе максимального количества кубиков Рубика в таком положении.

Как отмечают СМИ, спидкубер Марчилашвили успешно выступает на международных турнирах и является двукратным чемпионом Грузии по скоростной сборке кубика Рубика, однако собирать головоломку под водой с задержанным дыханием ранее ему еще не приходилось. Однако данный рекорд ему удалось установить с первого раза.

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До последнего времени рекордсменом считался американец Энтони Брукс, собравший под водой в августе 2014 года 5 кубиков Рубика за 78 секунд, сидя в специальном контейнере емкостью 2 куб. метра.

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 Теги: кубик Рубика, рекорд

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Сегодня, 13:35 » Автор: Татьяна Ларина
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