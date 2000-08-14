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Отец Кузьмы Скрябина рассказал необычную историю. Видео
На могилу певца даже сейчас приезжают люди
Папа погибшего украинского певца Андрея Скрябина Виктор рассказал, что на могилу сына даже сейчас ездят поклонники его песен. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Так, по его словам, среди людей, которые приезжает на могилу Скрябина есть 66-летняя жительница Вильнюса, которая посещает это место уже четвертый год подряд.
"У нее была такая предыстория: три года перед смертью Андрея, у нее умер муж. Он был неизлечимо болен. И после этой трагедии женщина практически впала в транс – не хотела жить. А когда познакомилась с песнями его, с выступлениями на концертах, фестивалях, а также его интервью – к ней вернулась жизнь", - сказал он.
В то же время Виктор уточнил, что свои дни рождения Андрей отмечал в семейном кругу.
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"Андрей не любил таких громких собраний. Он любил отмечать вместе с нами, в семейном кругу. Когда приезжал в Брюховичи – съезжалась вся семья, и в этом кругу и было наилучшее празднование. Или брал жену и дочь, и ехал путешествовать", - подчеркнул он.
Папа погибшего украинского певца Андрея Скрябина Виктор рассказал, что на могилу сына даже сейчас ездят поклонники его песен. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Так, по его словам, среди людей, которые приезжает на могилу Скрябина есть 66-летняя жительница Вильнюса, которая посещает это место уже четвертый год подряд.
"У нее была такая предыстория: три года перед смертью Андрея, у нее умер муж. Он был неизлечимо болен. И после этой трагедии женщина практически впала в транс – не хотела жить. А когда познакомилась с песнями его, с выступлениями на концертах, фестивалях, а также его интервью – к ней вернулась жизнь", - сказал он.
В то же время Виктор уточнил, что свои дни рождения Андрей отмечал в семейном кругу.
Читайте также: Архивные фото погибшего Кузьмы Скрябина «взорвали» Сеть
"Андрей не любил таких громких собраний. Он любил отмечать вместе с нами, в семейном кругу. Когда приезжал в Брюховичи – съезжалась вся семья, и в этом кругу и было наилучшее празднование. Или брал жену и дочь, и ехал путешествовать", - подчеркнул он.
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