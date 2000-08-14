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В Сети показали "бой" истребителей F-22 и F-35. Видео

В Сети показали "бой" истребителей F-22 и F-35. ВидеоСША развернут F-22 Raptor в Европе из-за растущей угрозы со стороны России.

Два американских истребителя пятого поколения F-22 Raptor и два F-35 Lightning II имитировали бой в небе над Норвегией в рамках учений, направленных на укрепление НАТО и увеличение сдерживающей мощности альянса. Видео учений опубликовано на канале в YouTube.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Reuters пишет, что пилот норвежского F-35 Lightning II назвал F-22 Raptor серьезным противником, но отказался определить победителя воздушного боя.

Отмечается, США развернут F-22 Raptor в Европе из-за растущей угрозы со стороны России после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Всего Норвегия должна получить 52 самолета F-35 Lightning II. Также в качестве поддержки США направят в Европу 13 истребителей F-22 Raptor, которые будут краткосрочно размещены в таких странах как Польша и Греция.

Отмечается, что в ближайшие дни планируется дальнейшее обучение в нераскрытых местах.

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F-22 Raptor - первый в мире истребитель пятого поколения. Из-за его высокой стоимости (около $400 млн) американская компания Lockheed Martin Corp создает самолеты F-35 Lightning II, которые стоят около $100 млн за единицу.

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 Теги: Видео, F-22, F-35, бой

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Сегодня, 19:29 » Автор: Едгар Букмирза
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