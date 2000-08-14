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В Сети показали трейлер мультсериала "Звездные войны: Сопротивление". Видео

В Сети показали трейлер мультсериала "Звездные войны: Сопротивление". ВидеоПремьера сериала состоится 7 октября 2018.

В сети интернет появился первый трейлер мультсериала "Звездные войны: Сопротивление". Студия Disney на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер. Его просмотрели уже более 400 тысяч человек.

Об этом пишет Хроника.инфо.

В мультфильме появятся герои, знакомые зрителям по предыдущим фильмам: дроид BB-8, пилот По Дэмерон и солдат Первого ордена - капитан Фазма.

Главный герой шоу, молодой пилот Сопротивления по имени Каз, должен шпионить за Первым орденом, который еще не ведет открытую войну с правительством Новой Республики (его действие развернется за пару лет до "Пробуждения Силы" - седьмого эпизода "Звездных войн", - ред.).

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Премьера сериала состоится 7 октября 2018 года на канале Disney XD.

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Сегодня, 21:43 » Автор: Едгар Букмирза
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