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У Boeing при аварийной посадке отвалился двигатель. Видео

У Boeing при аварийной посадке отвалился двигатель. ВидеоBoeing 737-800 сошел со взлетно-посадочной полосы.

Экипаж пассажирского самолета авиакомпании Xiamen Airlines был вынужден совершить жесткую посадку в аэропорту Манилы на Филиппинах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По предварительной информации, самолет в течении часа кружил над аэропортом, прежде чем завершить посадку.

Во время второй попытки приземлиться Boeing 737-800 сошел со взлетно-посадочной полосы, при этом левый двигатель самолета оторвался. ВПП не закрыли.

"Пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта Ninoy Aquino в Маниле во время сильных дождей", - говорится в сообщении ABS-CBN News.

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Компания Xiamen Air в соцсети Weibo заявила, что все 157 пассажиров и восемь членов экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

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 Теги: Boeing, Видео, авария

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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