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Одесские музыканты сыграли концерт памяти Скрябина. Видео

Одесские музыканты сыграли концерт памяти Скрябина. Видео Мероприятие приурочили к пятидесятилетию со дня рождения Кузьмы.

Акустический концерт в честь дня рождения Кузьмы Скрябина прошел в Одессе в пятницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 7 канал.

В этом году музыканту исполнилось бы 50 лет.

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На Приморском бульваре, возле стены памяти, одесские музыканты играли популярные песни, написанные Андреем Кузьменко.

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 Теги: Одесса, концерт, Скрябин

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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