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На российской границе избили гражданина Украины. Видео
Мужчину не пустили в РФ и применили силу.
Гражданин Украины, который накануне отправился в Россию на поезде Кривой Рог – Москва, в пункте пропуска Долбино в Белгородской области РФ был избит, предположительно, российскими пограничниками и вынуждено вернулся в Харьков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам мужчины, во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Долбино он предоставил для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский наряд отказался пропускать его через границу.
На просьбу объяснить причину отказа в пересечении границы ответа никто не предоставил, а два российских пограничника и один человек в гражданском силой вывели украинца из вагона поезда.
"Во время высадки правоохранители РФ безосновательно применяли к мужчине меры физического воздействия, в результате которых он получил телесные повреждения. Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видеофайлы с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия", – утверждают в погранведомстве.
В субботу утром на поезде сообщением Москва – Харьков украинец прибыл в пункт контроля Харьков-пассажирский. Ему была оказана первая медицинская помощь.
Сотрудники Госпогранслужбы направили в Нацполицию сообщение для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований о признаках уголовного правонарушения по статье об умышленном легком телесном повреждении (ст.125 УК Украины).
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Также Госпогранслужба направила письмо пограничному ведомству РФ с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям российских пограничников.
Гражданин Украины, который накануне отправился в Россию на поезде Кривой Рог – Москва, в пункте пропуска Долбино в Белгородской области РФ был избит, предположительно, российскими пограничниками и вынуждено вернулся в Харьков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам мужчины, во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Долбино он предоставил для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский наряд отказался пропускать его через границу.
На просьбу объяснить причину отказа в пересечении границы ответа никто не предоставил, а два российских пограничника и один человек в гражданском силой вывели украинца из вагона поезда.
"Во время высадки правоохранители РФ безосновательно применяли к мужчине меры физического воздействия, в результате которых он получил телесные повреждения. Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видеофайлы с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия", – утверждают в погранведомстве.
В субботу утром на поезде сообщением Москва – Харьков украинец прибыл в пункт контроля Харьков-пассажирский. Ему была оказана первая медицинская помощь.
Сотрудники Госпогранслужбы направили в Нацполицию сообщение для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований о признаках уголовного правонарушения по статье об умышленном легком телесном повреждении (ст.125 УК Украины).
Читайте также: В Одесской области такси врезалось в автобус. Видео
Также Госпогранслужба направила письмо пограничному ведомству РФ с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям российских пограничников.
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