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Улицы Киева снова напоминают Венецию. Видео

Улицы Киева снова напоминают Венецию. Видео Столицу Украины в очередной раз затопило.

Из-за сильного ливня затоплен центр столицы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Критическая ситуация наблюдалась у метро «Палац спорту» - на улице Эспланадной затопило автомобили, по сведению очевидцев, с людьми.

Также сообщается, что под водой оказался подземный паркинг ТРЦ «Гулливер».

На железнодорожном вокзале – ажиотаж. Из-за воды люди не могут выехать, таксисты берут 500 гривен за поездки по городу.

На Кловской – потоки воды. На Подоле и улице Лютеранской, сообщают очевидцы, тоже – потоп.

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«Вода доходила до того места, откуда растут ноги», - пишут люди, попавшие под стихию.

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 Теги: Киев, потоп

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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