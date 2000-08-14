» » Популярный украинский курорт показали с наивысшего аттракциона. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Популярный украинский курорт показали с наивысшего аттракциона. Видео

Популярный украинский курорт показали с наивысшего аттракциона. Видео Экстремальный аттракцион поднимает людей на высоту 25-го этажа.

Смельчаков, желающих "пощекотать" себе нервы на аттракционе в Кирилловке находится предостаточно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РИА-Мелитополь.

Некоторые еще при этом умудряются снять видео.

Читайте также: Так выглядит уникальная пустыня под Харьковом. Видео

Полет на высоте 60 метров запечатлел один из отдыхающих, решившихся на порцию адреналина.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кирилловка, аттракцион

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
     1445
     0

Похожие новости по теме

Над пляжем в Кирилловке низко пролетел самолет Су-25. Видео Над пляжем в Кирилловке низко пролетел самолет Су-25. Видео

На пляже в этот момент есть несколько отдыхающих.

В США на аттракционе оторвался ряд кресел с людьми. Видео В США на аттракционе оторвался ряд кресел с людьми. Видео

Из-за поломки аттракциона погиб один человек, еще семь получили травмы.

Страшное ЧП в Турции: аттракцион с людьми рухнул с огромной высоты. Видео Страшное ЧП в Турции: аттракцион с людьми рухнул с огромной высоты. Видео

Десять человек госпитализированы в больницу.

В Чикаго открылся необычный аттракцион. Видео В Чикаго открылся необычный аттракцион. Видео

В Чикаго наверху 100-этажного небоскреба открылся весьма уникальный аттракцион.

Самый страшный аттракцион в мире открыт в Германии. Видео Самый страшный аттракцион в мире открыт в Германии. Видео

Индустрия развлечений не перестает удивлять – проектировщики и конструкторы выдают потрясающие идеи новых аттракционов, в которых сопряжены веселье и риск, ощущение преодоления страха и полный драйв.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх