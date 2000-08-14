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В Киеве «Бук» протаранил бизнес-центр. Видео
На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения
Поздно вечером в субботу, 18 августа, в Киеве произошло ЧП: на Подоле зенитная установка «Бук» во время репетиции парада ко Дню независимости Украины врезалась в бизнес-центр Astarta, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фраза
Как выяснили журналисты, инцидент случился по улице Ярославской,58.
Что случилось с «Буком», не ясно, но, не вписавшись в поворот, он врезался в бизнес-центр.
По предварительным данным никто не пострадал.
На месте инцидента тут же собрались зеваки.
Читайте также: В Киеве горел бизнес-центр
Видео с места ЧП делятся в интернете.
Поздно вечером в субботу, 18 августа, в Киеве произошло ЧП: на Подоле зенитная установка «Бук» во время репетиции парада ко Дню независимости Украины врезалась в бизнес-центр Astarta, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фраза
Как выяснили журналисты, инцидент случился по улице Ярославской,58.
Что случилось с «Буком», не ясно, но, не вписавшись в поворот, он врезался в бизнес-центр.
По предварительным данным никто не пострадал.
На месте инцидента тут же собрались зеваки.
Читайте также: В Киеве горел бизнес-центр
Видео с места ЧП делятся в интернете.
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