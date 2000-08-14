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Яблочный Спас: как в Киеве отмечают праздник. Видео
По обычаю, верующие принесли в храм яблоки, груши, сливы персики, хлеб, мед и виноград.
В воскресенье, 19 августа, жители Киева отмечают Яблочный Спас. Несмотря на дождливую погоду, в столичные церкви пришло немало верующих, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
С самого утра в киевские церкви люди несут корзинки с ароматными фруктами. Информатор отправился в Киево-Печерскую лавру, чтобы посмотреть, как киевляне святят традиционные для этого праздника продукты.
По обычаю, верующие принесли в храм яблоки, груши, сливы персики, хлеб, мед и виноград. Однако мало кто знает, что в корзинку можно класть овощи и колосья пшеницы. Многие пришли со своими детьми и родственниками. Считается, что все освященное нужно разделить с семьей, угостить друзей и близких. Также, по традиции, в этот день нельзя святить алкогольные напитки и мясные блюда.
Читайте также: Яблочный спас. Традиции, пришедшие к нам из Древней Руси
Если углубиться в историю, то, как и многие церковные праздники, Яблочный спас сменил языческий день сбора яблок. Наши предки верили, что в это время яблоки наделены чудодейственными свойствами – они дарят здоровье, силу, красоту. С приходом христианства праздник стали называть Преображением Господа Бога. По христианской традиции принято считать, что 19 августа - за 40 дней до своего распятия - Иисус и три его ученика узнали истинное предназначение Христа.
В воскресенье, 19 августа, жители Киева отмечают Яблочный Спас. Несмотря на дождливую погоду, в столичные церкви пришло немало верующих, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
С самого утра в киевские церкви люди несут корзинки с ароматными фруктами. Информатор отправился в Киево-Печерскую лавру, чтобы посмотреть, как киевляне святят традиционные для этого праздника продукты.
По обычаю, верующие принесли в храм яблоки, груши, сливы персики, хлеб, мед и виноград. Однако мало кто знает, что в корзинку можно класть овощи и колосья пшеницы. Многие пришли со своими детьми и родственниками. Считается, что все освященное нужно разделить с семьей, угостить друзей и близких. Также, по традиции, в этот день нельзя святить алкогольные напитки и мясные блюда.
Читайте также: Яблочный спас. Традиции, пришедшие к нам из Древней Руси
Если углубиться в историю, то, как и многие церковные праздники, Яблочный спас сменил языческий день сбора яблок. Наши предки верили, что в это время яблоки наделены чудодейственными свойствами – они дарят здоровье, силу, красоту. С приходом христианства праздник стали называть Преображением Господа Бога. По христианской традиции принято считать, что 19 августа - за 40 дней до своего распятия - Иисус и три его ученика узнали истинное предназначение Христа.
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