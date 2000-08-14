Раздел: Видеоновости
Путин станцевал на свадьбе с главой МИД Австрии. Видео
Новоиспеченный муж главы МИД Австрии лично подвел ее к Путину для танца.
В сети появилось видео, на котором президент РФ Владимир Путин танцует на свадьбе с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, вышедшей 18 августа замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Новоиспеченный муж главы МИД Австрии лично подвел ее к Путину для танца.
Известно, что на свадебной церемонии российский лидер пробыл около часа, однако успел станцевать с невестой, произнести долгий тост на немецком языке и преподнести супругам подарки.
Напомним, Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава России "с удовольствием принял" приглашение.
Бракосочетание министра иностранных дел Австрии состоялась 18 августа. Как отметили в Кремле, эта свадьба - частное мероприятие и не предполагает протокола.
Читайте также: На свадьбе юной чеченки Кадыров сплясал лезгинку. Видео
Кнайсль - беспартийный член коалиционного правительства Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы, в которое вошла по предложению последней.
В сети появилось видео, на котором президент РФ Владимир Путин танцует на свадьбе с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, вышедшей 18 августа замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Новоиспеченный муж главы МИД Австрии лично подвел ее к Путину для танца.
Известно, что на свадебной церемонии российский лидер пробыл около часа, однако успел станцевать с невестой, произнести долгий тост на немецком языке и преподнести супругам подарки.
Напомним, Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава России "с удовольствием принял" приглашение.
Бракосочетание министра иностранных дел Австрии состоялась 18 августа. Как отметили в Кремле, эта свадьба - частное мероприятие и не предполагает протокола.
Читайте также: На свадьбе юной чеченки Кадыров сплясал лезгинку. Видео
Кнайсль - беспартийный член коалиционного правительства Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы, в которое вошла по предложению последней.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
110
0
Также советуем посмотреть
- Ситуация в ООС: погибли двое бойцов ВСУ
- Елисейский дворец может «трудоустроить» несколько котов
- Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
- В Сети потешаются над «закатом» курортного сезона в Крыму
- С добрым утром: веселые анекдоты на воскресенье
- С Крымом перепутала: любимую пропагандистку Путина высмеяли за отдых в Барселоне
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Оставьте свой комментарий