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Путин станцевал на свадьбе с главой МИД Австрии. Видео

Путин станцевал на свадьбе с главой МИД Австрии. ВидеоНовоиспеченный муж главы МИД Австрии лично подвел ее к Путину для танца.

В сети появилось видео, на котором президент РФ Владимир Путин танцует на свадьбе с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, вышедшей 18 августа замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Новоиспеченный муж главы МИД Австрии лично подвел ее к Путину для танца.

Известно, что на свадебной церемонии российский лидер пробыл около часа, однако успел станцевать с невестой, произнести долгий тост на немецком языке и преподнести супругам подарки.

Напомним, Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава России "с удовольствием принял" приглашение.

Бракосочетание министра иностранных дел Австрии состоялась 18 августа. Как отметили в Кремле, эта свадьба - частное мероприятие и не предполагает протокола.

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Кнайсль - беспартийный член коалиционного правительства Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы, в которое вошла по предложению последней.

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 Теги: Путин, свадьба

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Сегодня, 13:45 » Автор: Татьяна Ларина
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