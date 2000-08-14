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В Запорожье на крупном заводе произошел пожар. Видео

В Запорожье на крупном заводе произошел пожар. ВидеоПричину пожара предстоит установить правоохранительным органам.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, сегодня ночью, 19 августа, на предприятии по переработке резины горели автомобильные шины на открытой площади 600 кв. метров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Суббота плюс

Также, вблизи с горевшими шинами находились 2 цистерны с горючим, емкости с газом. Кроме того в опасной близости от пожара располагается склад, где хранятся кислородные баллоны.

Пожарным потребовалось около часа для полной ликвидации огня.

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Причину пожара предстоит установить правоохранительным органам.

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 Теги: Запорожье, пожар

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Сегодня, 15:13 » Автор: Татьяна Ларина
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