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В Запорожье на крупном заводе произошел пожар. Видео
Причину пожара предстоит установить правоохранительным органам.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, сегодня ночью, 19 августа, на предприятии по переработке резины горели автомобильные шины на открытой площади 600 кв. метров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Суббота плюс
Также, вблизи с горевшими шинами находились 2 цистерны с горючим, емкости с газом. Кроме того в опасной близости от пожара располагается склад, где хранятся кислородные баллоны.
Пожарным потребовалось около часа для полной ликвидации огня.
Читайте также: Петербург: на крупном заводе произошел пожар
Причину пожара предстоит установить правоохранительным органам.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, сегодня ночью, 19 августа, на предприятии по переработке резины горели автомобильные шины на открытой площади 600 кв. метров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Суббота плюс
Также, вблизи с горевшими шинами находились 2 цистерны с горючим, емкости с газом. Кроме того в опасной близости от пожара располагается склад, где хранятся кислородные баллоны.
Пожарным потребовалось около часа для полной ликвидации огня.
Читайте также: Петербург: на крупном заводе произошел пожар
Причину пожара предстоит установить правоохранительным органам.
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