Раздел: Видеоновости
На популярном украинском курорте пьяная туристка устроила дебош. Видео
В пгт. Кирилловка произошёл неприятный инцидент.
Очень часто на отдыхе люди пускаются во все тяжкие, забывая о последствиях. Тем более в наше время, когда без проблем можно стать героиней Ютуба, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Суббота плюс
В пгт. Кирилловка произошёл неприятный инцидент. Посреди улицы компания устроила разборки на потеху окружающим.
Главной героиней в этой истории является Настя, она приехала из Харькова (так говорят авторы видео). Скорее всего, девушка находилась в алкогольном опьянении. Так как, её поведение, мягко говоря, было неадекватным. Из-за чего начался скандал сказать сложно. Но к ссоре позже подключились остальные. Дебош продолжался долго.
На место происшествия вызвали патрульную полицию.
Читайте также: Пьяная пассажирка перекусала бортпроводников и устроила дебош в самолете
Внимание! В видео присутствуют нецензурные выражения.
Очень часто на отдыхе люди пускаются во все тяжкие, забывая о последствиях. Тем более в наше время, когда без проблем можно стать героиней Ютуба, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Суббота плюс
В пгт. Кирилловка произошёл неприятный инцидент. Посреди улицы компания устроила разборки на потеху окружающим.
Главной героиней в этой истории является Настя, она приехала из Харькова (так говорят авторы видео). Скорее всего, девушка находилась в алкогольном опьянении. Так как, её поведение, мягко говоря, было неадекватным. Из-за чего начался скандал сказать сложно. Но к ссоре позже подключились остальные. Дебош продолжался долго.
На место происшествия вызвали патрульную полицию.
Читайте также: Пьяная пассажирка перекусала бортпроводников и устроила дебош в самолете
Внимание! В видео присутствуют нецензурные выражения.
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