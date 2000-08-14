» » На популярном украинском курорте пьяная туристка устроила дебош. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

На популярном украинском курорте пьяная туристка устроила дебош. Видео

На популярном украинском курорте пьяная туристка устроила дебош. ВидеоВ пгт. Кирилловка произошёл неприятный инцидент.

Очень часто на отдыхе люди пускаются во все тяжкие, забывая о последствиях. Тем более в наше время, когда без проблем можно стать героиней Ютуба, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Суббота плюс

В пгт. Кирилловка произошёл неприятный инцидент. Посреди улицы компания устроила разборки на потеху окружающим.

Главной героиней в этой истории является Настя, она приехала из Харькова (так говорят авторы видео). Скорее всего, девушка находилась в алкогольном опьянении. Так как, её поведение, мягко говоря, было неадекватным. Из-за чего начался скандал сказать сложно. Но к ссоре позже подключились остальные. Дебош продолжался долго.

На место происшествия вызвали патрульную полицию.

Читайте также: Пьяная пассажирка перекусала бортпроводников и устроила дебош в самолете

Внимание! В видео присутствуют нецензурные выражения.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пьяная туристка, Кирилловка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:27 » Автор: Татьяна Ларина
     2061
     0

Похожие новости по теме

Пьяная подполковник полиции устроила аварию в Одессе. Видео Пьяная подполковник полиции устроила аварию в Одессе. Видео

При прохождении теста на алкоголь в больнице женщина вела себя агрессивно и задирала юбку перед присутствующими.

Пьяная женщина устроила смертельное ДТП под Киевом. Видео Пьяная женщина устроила смертельное ДТП под Киевом. Видео

В результате инцидента один пешеход погиб, второй получил травмы.

Женщина устроила дебош в самолете из-за того, что ее не пустили в туалет. Видео Женщина устроила дебош в самолете из-за того, что ее не пустили в туалет. Видео

Пассажирка начала кричать и спонтанно размахивать руками.

Пьяная чиновница стукнула журналиста и устроила скандал полицейским. Видео Пьяная чиновница стукнула журналиста и устроила скандал полицейским. Видео

Свидетелем инцидента стал ребенок чиновницы

Нетрезвая россиянка устроила дебош в Беларуси. Видео Нетрезвая россиянка устроила дебош в Беларуси. Видео

Женщина пыталась угрожать белорусским правоохранителям.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх