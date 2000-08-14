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Знаменитый боксер пытался поцеловать соперника во время дуэли взглядов
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели еще одну дуэль взглядов.
В Белфасте завершился поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Франческо Пьянетой, в котором британец одержал победу единогласным решением, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
По завершении боя в ринг поднялся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, после чего боксеры провели битву взглядов, а также обменялись колкостями в адрес друг друга.
Американец заявил, что следующий поединок он проведет с Фьюри. Промоутер последнего Фрэнк Уоррен также подтвердил данную информацию, отметив, что точное место и дата будут известны на следующей неделе.
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Тайсон же пообещал, что приедет в Лас-Вегас и нокаутирует Уайлдера. Потому, вероятнее всего, схватка пройдет в США.
В Белфасте завершился поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Франческо Пьянетой, в котором британец одержал победу единогласным решением, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
По завершении боя в ринг поднялся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, после чего боксеры провели битву взглядов, а также обменялись колкостями в адрес друг друга.
Американец заявил, что следующий поединок он проведет с Фьюри. Промоутер последнего Фрэнк Уоррен также подтвердил данную информацию, отметив, что точное место и дата будут известны на следующей неделе.
Читайте также: Знаменитый боксер рассмешил журналистов на битве взглядов. Видео
Тайсон же пообещал, что приедет в Лас-Вегас и нокаутирует Уайлдера. Потому, вероятнее всего, схватка пройдет в США.
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