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Раздел: Видеоновости  
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В Украине футбольный матч завершился массовой дракой. Видео

В Украине футбольный матч завершился массовой дракой. ВидеоНа поле прорвались фанаты «Металлурга».

Поединок 5-го тура Второй лиги Украины между командами «Мир» Горностаевка и запорожским «Металлургом» (2:1) завершился массовой дракой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sport.ua.

Поединок состоялся в субботу, 18-го августа. Победу в игре со счетом 2:1 одержал «Мир», забивший решающий гол на 94-й минуте матча.

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После этого на поле прорвались фанаты «Металлурга», и началась драка, в которой приняли участие и стюарды с полицией.

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 Теги: Украина, драка, футбол

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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