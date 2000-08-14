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Известный боксер пытался поцеловать соперника во время дуэли взглядов. Видео
Уайлдер поднялся на ринг и встретился лицом к лицу с победителем.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) едва не расцеловал обладателя чемпионского пояса по версии WBC Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО) во время дуэли взглядов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
После победы Фьюри над Франческо Пьянетой (35-5-1, 21 КО) Уайлдер поднялся на ринг и встретился лицом к лицу с победителем. После этого промоутеры обоих боксеров объявили, что бой между их подопечными обязательно состоится. Впрочем, дата и место встречи пока не определены.
Напомним, что 30-летний Фьюри ранее был чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. В 2015 году он встретился с украинским боксером Владимиром Кличко и одержал победу единогласным решением судей.
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Что касается 32-летнего Уайлдера, то он уже семь раз защищал звание чемпиона мира по версии WBC.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) едва не расцеловал обладателя чемпионского пояса по версии WBC Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО) во время дуэли взглядов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
После победы Фьюри над Франческо Пьянетой (35-5-1, 21 КО) Уайлдер поднялся на ринг и встретился лицом к лицу с победителем. После этого промоутеры обоих боксеров объявили, что бой между их подопечными обязательно состоится. Впрочем, дата и место встречи пока не определены.
Напомним, что 30-летний Фьюри ранее был чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. В 2015 году он встретился с украинским боксером Владимиром Кличко и одержал победу единогласным решением судей.
Читайте также: Известный украинский боксер жестко избил своего соперника. Видео
Что касается 32-летнего Уайлдера, то он уже семь раз защищал звание чемпиона мира по версии WBC.
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