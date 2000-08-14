» » Известный боксер пытался поцеловать соперника во время дуэли взглядов. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Известный боксер пытался поцеловать соперника во время дуэли взглядов. Видео

Известный боксер пытался поцеловать соперника во время дуэли взглядов. ВидеоУайлдер поднялся на ринг и встретился лицом к лицу с победителем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) едва не расцеловал обладателя чемпионского пояса по версии WBC Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО) во время дуэли взглядов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

После победы Фьюри над Франческо Пьянетой (35-5-1, 21 КО) Уайлдер поднялся на ринг и встретился лицом к лицу с победителем. После этого промоутеры обоих боксеров объявили, что бой между их подопечными обязательно состоится. Впрочем, дата и место встречи пока не определены.

Напомним, что 30-летний Фьюри ранее был чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. В 2015 году он встретился с украинским боксером Владимиром Кличко и одержал победу единогласным решением судей.

Читайте также: Известный украинский боксер жестко избил своего соперника. Видео

Что касается 32-летнего Уайлдера, то он уже семь раз защищал звание чемпиона мира по версии WBC.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Тайсон Фьюри, Видео, дуэль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
     1000
     0

Похожие новости по теме

Знаменитый боксер пытался поцеловать соперника во время дуэли взглядов Знаменитый боксер пытался поцеловать соперника во время дуэли взглядов

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели еще одну дуэль взглядов.

Британский боксер-тяжеловес спровоцировал массовую потасовку на взвешивании. Видео Британский боксер-тяжеловес спровоцировал массовую потасовку на взвешивании. Видео

Боксер толкнул своего оппонента.

Известный украинский боксер жестко избил своего соперника. Видео Известный украинский боксер жестко избил своего соперника. Видео

Сергей Богачук добыл красивую победу нокаутом.

Главный соперник Кличко разбил головой арбуз. Видео Главный соперник Кличко разбил головой арбуз. Видео

Таким образом Тайсон Фьюри пытается напугать Кличко.

Супертяжеловес Тайсон пришел на пресс-конференцию с заклеенным ртом. Видео Супертяжеловес Тайсон пришел на пресс-конференцию с заклеенным ртом. Видео

Таким образом боксер протестует против штрафа в 15 тысяч фунтов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх