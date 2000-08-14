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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали страшные условия на фабрике Apple в Китае. Видео

В Сети показали страшные условия на фабрике Apple в Китае. ВидеоСтало известно, как на самом деле собирают ваши IPhone.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

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Тайное расследование, проведенное программой Би-би-си Panorama, выявило серьезные нарушения прав работников, которые трудятся на китайских фабриках по сборке товаров Apple.

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 Теги: сеть, Видео, Китай

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Сегодня, 22:18 » Автор: Едгар Букмирза
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