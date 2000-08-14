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В Сети показали купание детей в огромных киевских лужах. Видео
Лужи образовались после недавнего ливня.
Киевские дети играют в луже после дождя рядом с кучей щебня. Они ныряют, смеются, обливают друг друга мутной водой и бросают друг в друга куски асфальта. Такое видео обнародовала в соцсетях киевлянка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на hromady.com.ua.
"Кто не успел этим летом поехать на море - приезжайте на Виноградарь", - пишет в соцсети киевлянка Лилия Цепун, которая сняла видео, как дети купаются в луже возле кучи щебня.
Лужа разлилась по адресу Проспект Правды, 80В. Согласно сайту Центризбиркома, это 81 избирательный округ, от которого в Киевсовет попали два депутата - Алексей Окопный (БПП "Солидарность") и Юрий Дидовец (ВО "Батькивщина").
В комментариях мнения людей разделились. Кто-то радуется, что дети не сидят за компьютером, а кто-то отмечает, что вода грязная и такой досуг для детей опасен.
Проблема с затоплением улиц для Киева этим летом оказалась очень актуальной. На том же Виноградаре регулярно заливает междомовые проезды даже там, где отремонтировано асфальтовое покрытие. Это округ депутата Киевсовета от БПП Вадима Сторожука, который работает заместителем директора "Киевводоканала".
В приемной депутата Сторожука сообщили, что лужи образуются из-за того, что ливневая сеть дальше перекопана ремонтниками "Киевэнерго". Получается, что вода уходит в трубу, из которой ей некуда деваться.
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Жители пытаются решить эту проблему забитых ливнестоков и украденных решеток через службу 1551.
Киевские дети играют в луже после дождя рядом с кучей щебня. Они ныряют, смеются, обливают друг друга мутной водой и бросают друг в друга куски асфальта. Такое видео обнародовала в соцсетях киевлянка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на hromady.com.ua.
"Кто не успел этим летом поехать на море - приезжайте на Виноградарь", - пишет в соцсети киевлянка Лилия Цепун, которая сняла видео, как дети купаются в луже возле кучи щебня.
Лужа разлилась по адресу Проспект Правды, 80В. Согласно сайту Центризбиркома, это 81 избирательный округ, от которого в Киевсовет попали два депутата - Алексей Окопный (БПП "Солидарность") и Юрий Дидовец (ВО "Батькивщина").
В комментариях мнения людей разделились. Кто-то радуется, что дети не сидят за компьютером, а кто-то отмечает, что вода грязная и такой досуг для детей опасен.
Проблема с затоплением улиц для Киева этим летом оказалась очень актуальной. На том же Виноградаре регулярно заливает междомовые проезды даже там, где отремонтировано асфальтовое покрытие. Это округ депутата Киевсовета от БПП Вадима Сторожука, который работает заместителем директора "Киевводоканала".
В приемной депутата Сторожука сообщили, что лужи образуются из-за того, что ливневая сеть дальше перекопана ремонтниками "Киевэнерго". Получается, что вода уходит в трубу, из которой ей некуда деваться.
Читайте также: Популярный украинский курорт показали с наивысшего аттракциона. Видео
Жители пытаются решить эту проблему забитых ливнестоков и украденных решеток через службу 1551.
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