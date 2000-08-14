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Тест-драйв BMW закончился разгромом дилерского центра. Видео

Тест-драйв BMW закончился разгромом дилерского центра. Видео Предположительно, женщина за рулем перепутала педали.

На юге Китая в городе Гуанчжоу покупательница BMW X1 во время тест-драйва не справилась с управлением и въехала на кроссовере в шоу-рум дилерского центра. Автомобиль пробил стеклянные двери и врезался в стену. Во время инцидента никто не пострадал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

По предварительной информации, женщина перепутала педали и вместо тормоза резко нажала газ. Она уже признала свою вину и согласилась возместить материальный ущерб, сумму которого еще предстоит подсчитать страховой компании.

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В июне текущего года жительница китайского Вэньлиня разбила арендованный Ferrari 458 Italia сразу после выезда из дилерского центра. На мокрой дороге суперкар занесло, он врезался в отбойник и повредил несколько автомобилей, двигавшихся в противоположном направлении.

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 Теги: BMW, тест-драйв

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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