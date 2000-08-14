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В винницкой тюрьме произошел пожар. Видео

В винницкой тюрьме произошел пожар. Видео Из учреждения эвакуировали около 100 человек.

19 августа, около 16:00 загорелось помещение на территории Винницкого учреждения исполнения наказаний №1. Согласно информации, около 100 человек эвакуировали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Для беспрепятственного доступа спецмашин к месту возгорания патрульные частично ограничили движение по ближайшим к тюрьме улицам.

На месте работают следователи и спасатели. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции в Винницкой области Анну Олийнык, в 17:20 пожар был ликвидирован.

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"Причины пожара устанавливаются", – сказала Олийнык.

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 Теги: тюрьма, пожар

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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